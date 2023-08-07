Світ не готовий до руйнівного виверження супервулкана Єллоустоун, і все ж це може статися

Останні кілька років учені раз у раз вивчають один із найбільших супервулканів у світі, щоб зрозуміти, наскільки ймовірним може стати його виверження найближчим часом — прогнози невтішні.

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Ще 2020 року вчені встановили сейсмометри навколо кальдери одного з найбільших супервулканів у світі. Наступні кілька років вони збирали відомості про те, як працює резервуар магматичної камери Єллоустоуна, пише Express.

Дослідники зазначають, що ці дані є надзвичайно важливими для того, щоб точно зрозуміти, що відбувається під поверхнею та чи може виверження супервулкана або інша сейсмічна активність у цьому регіоні відбутися найближчим часом. Автори роботи зосередилися на розумінні того, чи може супервулкан вивергнутися найближчим часом, і попереджають, що воно "вже давно запізнилося".

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У результаті деякі дослідники наголошують, що як би надалі не розвивалося вивчення супервулкана та які б дані не вдалося отримати вченим, це жодним чином не зменшить те спустошення, яке спричинить виверження. Більшість учених сходяться на думці — світ не готовий до виверження Єллоустоуна.

Відомо, що цей великий супервулкан вивергався тричі за останні кілька мільйонів років, останнє виверження виявилося в 1000 разів сильнішим, ніж руйнівне виверження вулкана Сент-Геленс у 1980 році. Вважається, що виверження вулкана було настільки сильним, що в результаті утворилася велика западина (кальдера) 55 км завдовжки та 80 км завширшки.

Тепер учені вважають, що виверження на цьому місці вже давно назріло — останнє відбулося тут близько 640 000 років тому. Водночас записи дослідників свідчать про те, що, як правило, Єллоустоун вивергається з перервою близько 660 000 років.

Цю тему було досліджено в документальному фільмі каналу Smithsonian Channel "Єллоустонський супервулкан", де вчені обговорювали ймовірність виверження гіганта й те, що станеться потім. За словами геолога Джейка Ловенстерна, наукова спільнота значною мірою втомилася через непередбачуваність цього супервулкана, в основному через його розмір і складну природу. Науковці зазначають, що насправді може статися "багато речей, до яких людство насправді просто не готове".

Річ у тім, що безпосередньо під кальдерою розташована магматична камера, яка живиться потоком гарячої напіврідини, довжиною близько 748 кілометрів. Здебільшого ця камера складається з твердої породи, проте вона здатна повністю розріджуватися, що в кінцевому підсумку змусить її пробити поверхню Землі. Сьогодні дослідники вважають, що магма тут підіймається через шлейф у магматичну камеру зі швидкістю кілька сантиметрів на рік.

Коли цей шлейф фактично почне розріджуватися та рухатися вгору, вчені дуже занепокояться. За словами професора з Університету штату Юта Роберта Сміта, неспокійна кальдера Єллоустоуна насправді "живе й дихає, а час від часу також вивергає магму".

Під час дослідження вчені також вивчили закономірності, які супроводжували три останні виверження Єллоустоуна. Вони виявили, що під час двох справді найбільших із них у Єллоустоуні викидалося настільки багато матеріалів, що в кінцевому підсумку цілі хребти, по суті, зникали. Наприклад, під час останнього виверження 80-кілометрова ділянка гір у цьому районі зникла після того, як звалилася в магматичну камеру, викинувши в атмосферу близько 1000 кубічних кілометрів породи, пилу та вулканічного попелу.

У результаті ці викиди покрили більшу частину США, проникли в Тихий океан і навіть опинилися в Мексиканській затоці, що розташована на відстані трохи більше ніж 3 000 кілометрів. Наразі нічого не свідчить про те, що Єллоустоун готовий до виверження. Дослідники зазначають, що його пробудженню передуватиме інтенсивна сейсмічна активність, яка триватиме тижні, а то й місяці.

Раніше Фокус писав про те, чим обернеться виверження найстрашнішого супервулкана: мегаполіс злетить у повітря.