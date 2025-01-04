На Земле есть одна птица, способная убить человека перьями: о ком идет речь

Исследователи обнаружили в Новой Гвинее вид с невероятно токсичными перьями, прикосновение к которым вызывает паралич и даже может убить.

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Исследователь и эксперт по птицам Джек Дамбахер вместе с коллегами отправился в Новую Гвинею на поиски райской птицы Раггиана. Во время поисков им с командой удалось случайно поймать несколько хохлатых питаху, но когда ученые отпустили птиц, последние укусили их и дальше началось нечто странное, пишет IFLScience.

Исследователи не имели пластырей, а потому использовали старый способ обработки — облизали свои пальцы, чтобы обработать раны. Далее команда заметила нечто странное: их рты горели и покалывали, а у некоторых даже онемели. Порой это длилось всего несколько часов, но иногда симптомы сохранялись достаточно долго.

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Ученые рассказали об этом местным гидам, которые объяснили, что хохлатые питаху, вероятно, опасны для людей. Местные жители назвали птиц мусорными и рассказали, что они не пригодны для еды и их лучше не брать в руки. Дамбахер с коллегами заинтересовались и продолжили исследование.

Результаты работы ученых показали, что в перьях птиц находится своего рода яд, который попадает на руки людей, когда они прикасаются к пернатым, а затем облизывают руки. Это стероидный алкалоидный нейротоксин, и он действительно обладает сильным действием.

По словам Дамбахера, изначально яд может вызвать покалывание, но в более высоких дозах он может привести к параличу, остановке сердца и смерти. Команда пришла к выводу, что это одно из самых токсичных известных природных веществ в мире.

Почему перья птицы такие ядовитые?

Исследователи считают, что все дело в диете хохлатых питаху, которые питаются ядовитыми жуками, обитающими в Новой Гвинее. Когда птицы едят жуков, нейротоксин накапливается в их тканях. Известно, что вещество не токсично для самих пернатых, однако опасно для рептилий-хищников и способно помешать им съесть яйца птиц.

Речь идет о жуках Choresine pulchra, также известных как ядовитые жуки "нанисани". Исследования показали, что этот вид жуков потенциально является прямым источником батрахотоксинов для птиц Новой Гвинеи. К слову, лягушки-дротики получают свою токсичность тем же образом.

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