Неожиданная причина падения Римской империи: люди в Европе резко поглупели

Исследователи считают, что нашли настоящую причину падения Римской империи. Она буквально витала в воздухе.

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Новое исследование показало, что в какой-то момент правления Римской империи уровень IQ у людей по всей Европе резко упал. Снижение когнитивных способностей произошло из-за огромных выбросов свинца, производимого металлургической промышленностью, за счет которой сформировалась империя, пишет The Guardian.

Увеличение добычи и переработки железных руд привело к резкому всплеску загрязнения воздуха свинцом во время пика империи. Ученые считают, что это снизило уровень IQ на 2-3 пункта по всей империи.

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"Мы смогли количественно оценить загрязнение воздуха над Европой пости 2 тыс. лет назад и оценить потенциальное воздействие на здоровье древнеримской цивилизации. Результаты показали, что антропогенное загрязнение привело к масштабному ущербу для здоровья людей на протяжении более 2 тыс. лет", — говорит доктор Джозеф Макконнелл.

Несмотря на то, что римские медики знали об опасности свинца, это металл по-прежнему широко использовался для изготовления водопроводных труб, кастрюль, а также применялся в лекарствах, косметике и даже детских игрушках. Также свинец намеренно добавлялся в вино после того, как римляне выяснили, что он помогает вину дольше храниться и добавляет сладкий вкус.

Хотя отравление свинцом через вино, скорее всего, было проблемой для высших слоев римского общества, остальная часть населения вдыхала его через воздух. Отмечается, что в то время свинец был побочным продуктом производства золота и серебра.

Для того, чтобы определить уровень загрязнения воздуха свинцом, Макконнелл и команда исследовали ледяные керны, пробуренные в Арктике. Эти керны показали временную шкалу концентрации свинца в атмосфере с 500 г. до н. э. по 600 г. н. э.

Далее ученые составили карту распространения свинца по всей Европе. Затем ученые подсчитали, сколько нейротоксичного металла могло накопиться у детей и какое влияние это могло оказать на их IQ.

Данные показали, что средний уровень свинца у детей на пике расцвета Римской империи мог вырасти на 2,4 микрограмма на децилитр, а это снизило бы их уровень IQ на 2,5–3 пункта. Таким образом уровень свинца в крови у детей мог достигать 3,5 микрограммов на децилитр.

Некоторые исторические данные говорят о том, что в Римской империи на пике ее развития проживало более 80 млн человек. Это означает, что около четверти населения мира могла подвергнуться воздействию загрязнения свинцом, которое было вызвано добычей и выплавкой руды. Последствия такого отравления свинцом могли быть настолько серьезными, что ученые не исключают: это могло стать причиной падения Римской империи.

"Снижение IQ на 2,5–3 пункта может показаться не таким большим, но такое снижение наблюдалось у всего населения империи и сохранялось в течение почти 180 лет Римского мира", — подытожил Макконнелл.

Напомним, чудовищное извержение вулкана помогло возникновению Римской империи. Извержение древнего вулкана на Аляске привело к голоду и болезням, что разрушило Римскую республику и египетское Царство Птолемеев. На их месте выросло новое государство – Римская империя.