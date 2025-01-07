Несподівана причина падіння Римської імперії: люди в Європі різко подурніли

Дослідники вважають, що знайшли справжню причину падіння Римської імперії. Вона ховалася в повітрі.

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Нове дослідження показало, що в якийсь момент правління Римської імперії рівень IQ у людей по всій Європі різко впав. Зниження когнітивних здібностей відбулося через величезні викиди свинцю, що вироблявся металургійною промисловістю, внаслідок якої сформувалася імперія, пише The Guardian.

Збільшення видобутку і перероблення залізних руд призвело до різкого сплеску забруднення повітря свинцем під час піка імперії. Вчені вважають, що це знизило рівень IQ на 2-3 пункти по всій імперії.

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"Ми змогли кількісно оцінити забруднення повітря над Європою близько 2 тис. років тому й оцінити потенційний вплив на здоров'я давньоримської цивілізації. Результати засвідчили, що антропогенне забруднення призвело до масштабної шкоди для здоров'я людей протягом понад 2 тис. років", — каже доктор Джозеф Макконнелл.

Попри те, що римські медики знали про небезпеку свинцю, цей метал, як і раніше, широко використовували для виготовлення водопровідних труб, каструль, а також застосовували в ліках, косметиці та навіть дитячих іграшках. Також свинець навмисно додавали у вино після того, як римляни з'ясували, що він допомагає вину довше зберігатися і додає солодкий смак.

Хоча отруєння свинцем через вино, найімовірніше, було проблемою для вищих верств римського суспільства, інша частина населення вдихала його через повітря. Зазначається, що в той час свинець був побічним продуктом виробництва золота і срібла.

Для того, щоб визначити рівень забруднення повітря свинцем, Макконнелл і команда досліджували крижані керни, пробурені в Арктиці. Ці керни показали часову шкалу концентрації свинцю в атмосфері з 500 р. до н. е. по 600 р. н. е.

Далі вчені склали карту поширення свинцю по всій Європі. Потім учені підрахували, скільки нейротоксичного металу могло накопичитися в дітей і який вплив це могло мати на їхній IQ.

Дані показали, що середній рівень свинцю в дітей на піку розквіту Римської імперії міг зрости на 2,4 мікрограма на децилітр, а це знизило б їхній рівень IQ на 2,5-3 пункти. Таким чином рівень свинцю в крові у дітей міг сягати 3,5 мікрограмів на децилітр.

Деякі історичні дані говорять про те, що в Римській імперії на піку її розвитку проживало понад 80 млн осіб. Це означає, що близько чверті населення світу могло зазнати впливу забруднення свинцем, спричиненого видобутком і виплавкою руди. Наслідки такого отруєння свинцем могли бути настільки серйозними, що вчені не виключають: це могло стати причиною падіння Римської імперії.

"Зниження IQ на 2,5-3 пункти може здатися не таким великим, але таке зниження спостерігалося у всього населення імперії і зберігалося протягом майже 180 років Римського світу", — підсумував Макконнелл.

Нагадаємо, жахливе виверження вулкана допомогло виникненню Римської імперії. Виверження стародавнього вулкана на Алясці призвело до голоду і хвороб, що зруйнувало Римську республіку і єгипетське Царство Птолемеїв. На їхньому місці виросла нова держава — Римська імперія.