Повелители штормов: летучие мыши оседлали ветры, чтобы путешествовать на сотни километров

Исследователи обнаружили, что животные используют погоду для преодоления поразительных расстояний.

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Когда дело доходит до полетов на большие расстояния, летучим мышам необходимо преодолеть физические законы, заставляющие всех остальных млекопитающих возвращаться на Землю. В новом исследовании ученые наблюдали за передвижением самок вечерниц и заметили что любопытное, пишет Science Alert.

Каждую весну в Европе огромное количество самок вечерниц (Nyctalus noctula) выходят из зимней спячки и беременеют, используя сперму, хранящуюся в их матках в течение месяцев. Самки вынашивают один или два эмбриона, которые развиваются в детенышей в течение 6-8 недель, а затем отправляются через континент, чтобы родить малышей на севере, в Балтийском регионе.

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Долгое время ученые не могли разгадать, как им удается преодолевать столь большие расстояния. В новом исследовании ученым из Института поведения животных имени Макса Планка в Германии наконец-то удалось пролить свет на эту тайну.

Сверхлегкие метки оставались на рыжей вечернице до четырех недель, после чего отваливались Фото: Max Planck Institute of Animal Behavior

Во время исследования команда прикрепила крошечные датчики к 71 самке вечерницы во время их миграции. Таким образом ученые смогли отслеживать передвижения летучих мышей в течение четырех недель, регистрируя впечатляющий диапазон измерений, в том числе уровни активности и температуру воздуха.

По словам соавтора исследования, поведенческого эколога Эдварда Хурме, они с коллегами ожидали увидеть, как самки регулярно останавливаются для дозаправки. В отличие от птиц, летучие мыши не запасаются жиром перед дальним путешествием, а потому им попросту неоткуда брать "топливо" для полета. Однако ученые заметили нечто странное: каждый раз, когда летучие мыши решали двигаться дальше, прослеживалась любопытная закономерность.

В некоторые ночи ученые наблюдали огромный рост числа отлетов. Они решили выяснить, что за этим стоит. Исследователи обнаружили, что летучие мыши, подобно серферам, предвкушаю идеальный момент, а именно — теплого рывка воздуха и падения давления, которое приводит к весеннему шторму. Простыми словами, вечерницы ехали по штормовым фронтам, используя попутные ветра.

Перемещение летучих мышей за три дня показывает, сколько особей улетело в ночь с более низким давлением воздуха (в центре) Фото: Science

Теперь ученые считают, что оседлав штормовые ветры, летучие мыши способны плыть к своим родительским гнездам, преодолевая поразительные расстояния за одну ночь — до 383 километров. Любопытно, что животные не просто ловят одну "волну", а седлают "наборы" штормовых фронтов, приближаясь к месту назначения с каждым новым всплеском низкого давления.

По словам другого соавтора исследования, поведенческого эколога Дина Дехманна, ранее ученые считали, что летучие мыши следуют какому-то коридору, но результаты указывают на то, что такового попросту не существует. По сути, вечерницы перемещаются по всему ландшафту в общем направлении.

Датчики ученых также показали, что летучие мыши используют эти невидимые волны, чтобы экономить энергию во время путешествия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли загадочное "шестое чувство" у летучих мышей.