Назван самый скучный миллиард лет на Земле: что происходило на планете в это время

Ученые говорят, что этот глобальный период затишья завершился крупнейшим катаклизмом.

Related video

На Земле древние виды развивались медленнее и существовали дольше, но темпы эволюции значительно увеличились после глобальных ледниковых периодов, пишет SciTechDaily.

Новое исследование смогло отследить циклы подъема и упадка древней жизни на протяжении миллионов лет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что окаменелые скелеты и раковины предлагают яркую временную шкалу эволюции и вымирания за последние 500 млн лет. Теперь новый анализ Политехнического университета Виргинии расширяет эту временную шкалу почти на 2 млрд лет.

Благодаря этому новому исследованию диаграмма теперь включает формы жизни из протерозойского эона, 2,5 млн — 539 млн лет назад. Протерозойская жизнь была в целом меньше и более мягкой — как морские губки, у которых не развился минеральный скелет — и изначально оставляла меньше следов для окаменения.

Геобиолог из Virginia Tech Шухай Сяо и его коллеги опубликовали высокоточный анализ глобального разнообразия протерозойской жизни на основе ископаемых данных.

Сяо и его команда специально изучали записи древних морских эукариот — организмов, клетки которых содержат ядро. Ранние эукариоты позже эволюционировали в многоклеточные организмы, которым приписывают начало совершенно новой эры жизни на Земле, включая животных, растения и грибы.

"Мы составили самый полный и современный анализ этого периода на сегодняшний день", — сказал Сяо, недавно принятый в Национальную академию наук.

Первые эукариоты возникли не позднее 1,8 млрд лет назад и постепенно эволюционировали до стабильного уровня разнообразия примерно с 1,4 млн до 720 миллионов лет назад. Этот период известен как "скучный миллиард", когда темпы смены видов были необычайно низкими.

Эукариотические виды в "скучном миллиарде" эволюционировали медленнее и существовали дольше, чем те, которые появились позже.

На Земле "скучный миллиард" завершился глобальным катаклизмом, когда планета в буквальном смысле превратилась с "снежный ком". Череда снижения температур, запечатала планету во льду по крайней мере дважды между 720 млн и 635 млн лет назад. Когда лед в конце концов растаял, эволюционная активность возобновилась, и все стало не таким скучным.

"Ледниковые периоды были основным фактором, который перенастроил эволюционный путь с точки зрения разнообразия и динамики. Мы видим быструю смену видов эукариот сразу после оледенения. Это важное открытие", — подытожил автор исследования.

Напомним, древняя Земля была водным миром и ученые выяснили, куда исчезли гигантские океаны. Исследователи считают, что в прошлом планета была полностью поглощена океаном.