Названо найнудніший мільярд років на Землі: що відбувалося на планеті в цей час

Учені кажуть, що цей глобальний період затишшя завершився найбільшим катаклізмом.

Related video

На Землі стародавні види розвивалися повільніше й існували довше, але темпи еволюції значно збільшилися після глобальних льодовикових періодів, пише SciTechDaily.

Нове дослідження змогло відстежити цикли підйому і занепаду стародавнього життя протягом мільйонів років.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що скам'янілі скелети та раковини пропонують яскраву часову шкалу еволюції й вимирання за останні 500 млн років. Тепер новий аналіз Політехнічного університету Віргінії розширює цю часову шкалу майже на 2 млрд років.

Завдяки цьому новому дослідженню діаграма тепер включає форми життя з протерозойського еона, 2,5 млн — 539 млн років тому. Протерозойське життя було загалом меншим і м'якшим — як морські губки, у яких не розвинувся мінеральний скелет — і від початку залишало менше слідів для скам'яніння.

Геобіолог із Virginia Tech Шухай Сяо та його колеги опублікували високоточний аналіз глобального різноманіття протерозойського життя на основі викопних даних.

Сяо і його команда спеціально вивчали записи стародавніх морських еукаріотів — організмів, клітини яких містять ядро. Ранні еукаріоти пізніше еволюціонували в багатоклітинні організми, яким приписують початок абсолютно нової ери життя на Землі, включно з тваринами, рослинами та грибами.

"Ми склали найповніший і найсучасніший аналіз цього періоду на сьогодні", — сказав Сяо, якого нещодавно прийняли до Національної академії наук.

Перші еукаріоти виникли не пізніше 1,8 млрд років тому і поступово еволюціонували до стабільного рівня різноманітності приблизно з 1,4 млн до 720 мільйонів років тому. Цей період відомий як "нудний мільярд", коли темпи зміни видів були надзвичайно низькими.

Еукаріотичні види в "нудному мільярді" еволюціонували повільніше й існували довше, ніж ті, які з'явилися пізніше.

На Землі "нудний мільярд" завершився глобальним катаклізмом, коли планета в буквальному сенсі перетворилася на "снігову кулю". Низка зниження температур запечатала планету в льоду принаймні двічі між 720 млн і 635 млн років тому. Коли лід врешті-решт розтанув, еволюційна активність відновилася, і все стало не таким нудним.

"Льодовикові періоди були основним фактором, який переналаштував еволюційний шлях з точки зору різноманітності та динаміки. Ми бачимо швидку зміну видів еукаріотів одразу після заледеніння. Це важливе відкриття", — підсумував автор дослідження.

Нагадаємо, стародавня Земля була водним світом і вчені з'ясували, куди зникли гігантські океани. Дослідники вважають, що в минулому планета була повністю поглинена океаном.