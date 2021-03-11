Стародавня Земля була водними світом і вчені з'ясували, куди зникли гігантські океани

Дослідники вважають, що в минулому планета була повністю поглинена океаном.

Згідно з новим аналізу властивостей мантії Землі, колись планета була поглинена величезним океаном з невеликими острівцями суходолу. Про це повідомляє Science Alert.

Але куди в такому випадку пішла вся вода? За словами групи дослідників під керівництвом планетолога Джунцзе Донга з Гарвардського університету, мінерали глибоко в мантії повільно поглинули океани древньої Землі, залишивши те, що ми можемо спостерігати сьогодні.

"Ми розрахували здатність твердої мантії Землі вбирати і зберігати воду в залежності від температури мантії. Виявилося, що здатність до накопичення води в гарячій ранній мантії могла бути менше, ніж зараз. Тому вся та вода, яка зараз знаходиться в мантії Землі, раніше могла розташовуватися на поверхні планети", — говорять вчені.

Глибоко під землею велика частина води зберігається у формі сполук гідроксильної групи, що складається з атомів кисню і водню. Зокрема, вода зберігається в двох формах вулканічного мінералу олівіну — вадслеіт і рінгвудіт. Зразки вадслеіту глибоко під землею можуть містити близько 3% H2O за вагою, а рінгвудіту близько 1%.

Донг і його команда кількісно визначили водоутримувальну здатність вадслеіту та рінгвудіту в широкому діапазоні температур.

Результати показали, що два мінерали мають нижчу здатність зберігання при вищих температурах. Оскільки новонароджена Земля, що сформувалася 4,54 мільярда років тому, була набагато гарячіша, це означає, що запаси води в мантії на сьогодні набагато вище.

У міру того, як згодом з магми Землі буде викристалізовуватися все більше олівінових мінералів, ємність мантії для зберігання води також збільшуватиметься.

Загалом, різниця у здатності мантії утримувати воду буде значною, навіть незважаючи на те, що команда була дуже стримана у своїх розрахунках.

"На обсяг води в твердій мантії Землі значною мірою вплинуло тривале похолодання. Ємність мантії для зберігання води сьогодні в 1,86-4,41 разів перевищує масу сучасної поверхні океану", — зазначають автори дослідження.

Вчені вважають, що якщо кількість води в мантії на сьогодні перевищує її місткість в архейській еоні (від 2,5 до 4 млрд років тому), можливо, Земля в той час була суцільним океаном.

Таке відкриття узгоджується з попередніми дослідженнями, де йшлося, що у Землі 3,2 млрд років тому було набагато менше суші, ніж сьогодні.

Якщо подібні висновки підтвердяться, то це може дати відповідь на питання про те, де зародилося життя 3,5 млрд років тому. Досі тривають дискусії про те, виникло життя в солоних океанах чи в прісноводних ставках на суші. Але якби вся планета була заповнена океанами, то відповідь була б однозначною.