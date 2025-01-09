Нечто странное произошло во Вселенной после Большого взрыва: это поможет понять темную материю

Физики считают, что разобраться с загадочной формой материи, которая составляет 85% массы Вселенной, помогут темные фотоны.

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Ученые пришли к выводу, что наблюдение за взаимодействием темной материи и гипотетических частиц под названием темные фотоны в период после Большого взрыва, известный как космический рассвет, поможет разобраться с природой самой загадочной формой материи во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Space.

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Все, что мы может видеть вокруг, в том числе все планеты, звезды, межзвездный газ и пыль, состоят из обычной материи. Но она составляет всего лишь 15% всей материи во Вселенной. Остальные 85% — это темная материя и физики пока что плохо представляют, что это такое.

Одна из причин того, что ученые не могут полностью понять природу темной материи, состоит в том, что она фактически невидима, ведь не взаимодействует с частицами света или фотонами, как обычная материя. Физики считают, что существует гипотетическая частица под названием темный фотон, которая может взаимодействовать с темной материей, как обычная материя с обычными фотонами.

Авторы исследования считают, что такие взаимодействия темных фотонов и темной материи в период после Большого взрыва, известный как космический рассвет (длился примерно 500 млн лет после рождения Вселенной) могли оставить сообразный след, который можно обнаружить. Этот след можно использовать для разгадки секретов темной материи.

Физики считают, что взаимодействия темных фотонов с темной материей создать колебания в пространстве, похожие на звуковые волны, которые исчезли после окончания космического рассвета.

Все, что мы может видеть вокруг, в том числе все планеты, звезды, межзвездный газ и пыль, состоят из обычной материи. Но она составляет всего лишь 15% всей материи во Вселенной. Остальные 85% — это темная материя и физики пока что плохо представляют, что это такое Фото: EarthSky

Несмотря на всю загадочность темной материи, считается, что она сыграла ключевую роль в создании галактик. Это значит, что гипотетические взаимодействия темных фотонов и темной материи, известные как темные акустические колебания, могут показать, как происходило формирование крупномасштабных структур во Вселенной.

Существование темной материи было определено по тому, как она взаимодействует с гравитацией и формирует ткань пространства с помощью этого влияния. Во время космического рассвета появились первые звезды и галактики, а потому это идеальный период длят изучения того, как темная материя повлияла на формирование галактик. Также это период, который может лучше всего показать, как ведет себя темная материя и какие имеет свойства, говорят физики.

Если темные фотоны существовали во время космического рассвета, то их взаимодействие с темной материей могло оставить следы в формировании галактик. Ученые считают, что с помощью темных акустических колебаний были созданы участки космоса с более высокой и более низкой плотностью. Галактики должны были быстрее формироваться в более плотных участках космоса. Хотя эти колебания со временем исчезли, их все еще можно обнаружить, хотя это будет не очень просто, уже в ближайшие годы, считают физики.

Как уже писал Фокус, путешествие во времени возможно, ведь физики решили "парадокс убитого дедушки". В теориях, предполагающих возможность возвращения в прошлое, одной из главных проблем является "парадокс убитого дедушки". Его решение предполагает, что путешествия во времени теоретически возможны.

Также Фокус писал о том, что ученые создали новый сплав из ниобия, кремния и гафния, который поможет создать улучшенные двигатели для сверхзвуковых самолетов.