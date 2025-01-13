Глубоко в недрах Земли обнаружены странные капли: на самом деле их здесь быть не должно

Ученые десятилетиями используют волны для картирования подземного ландшафта нашей планеты и теперь обнаружили нечто неожиданное.

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Исследователи, изучающие Землю, уже более века используют сейсмические волны, чтобы составить карту подземного ландшафта нашей планете. Эти волны проходят через определенны материалы быстрее или медленнее, что позволяет исследователям определить состав и конкретное место, где находятся те или иные материалы в недрах Земли, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из швейцарского университета ETH Zurich и Калифорнийского технологического института использовала сейсмические волны для обнаружения фрагментов земных плит — их обнаружили там, где на самом деле их быть не должно.

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Для своей работы команда использовала мощность суперкомпьютера Piz Daint для обработки данных о каждом типе сейсмической волны, которую издает Земля. Это позволило ученым составить гораздо более подробную карту ее нижней мантии. В результате им удалось обнаружить то, что очень похоже на остатки тектонических плит — огромные куски породы, которые остаются значительно холоднее и плотнее окружающей их мантии.

Не секрет, что эти фрагменты земной поверхности имеют тенденцию опускаться в мантию планеты во время столкновения плит — процесс, известный как субдукция. Ранее ученые считали, что во время этого процесса куски породы не должны погружаться слишком глубоко в недра Земли. Но результаты нового исследования показали нечто необычное.

Новая модель с высоким разрешением показала огромные куски, похожие на плиты, по всему земному шару. Причем они были обнаружены вдали от любых зон субдукции, известных в недавней геологической истории. В том числе и под западной частью Тихого океана. По словам соавтора исследования, ученого-геолога Томаса Схоутена, такие "капли" в мантии земли, вероятно, более распространены, чем считалось ранее.

Для построения модели использовались глобальное распределение сейсмических станций (a), местоположения приемников (b) и аномалии скорости сейсмических волн (c,d,e,f). Аномалии быстрых волн показаны синим цветом, а аномалии медленных волн — красным Фото: Scientific Reports

Ученые не знают точного происхождения этих загадочных капель в недрах планеты, но предполагают, что они имеют различное происхождение. Простыми словами, необъяснимые куски породы вовсе не обязательно были созданы тектонической субдукцией.

В своей работе ученые использовали волны, представляющие лишь одной свойство того, что происходит ниже: скорость, с которой они движутся через Землю. Впрочем, ученые признают, что это может значительно упростить общую картину.

Теперь ученые считают, что в дальнейшем следую рассчитать параметры материала, которые могли бы генерировать наблюдаемые скорости различных типов волн. По сути, ученым необходимо глубже погрузиться в свойства материала, чтобы понять, что это за загадочные "капли". Команда отмечает, что они могут представлять собой древний, богатый кремнием материал, находящийся в недрах планеты с момента образования мантии около 4 миллиардов лет назад и сохранившийся, несмотря на конвективные движения в мантии. В то же время не исключается, что загадочные "капли" могут быть зонами, где богатые железом породы накопились в результате движения мантии в течение миллиардов лет.

Предполагается, что зоны, найденные под Тихим океаном, вероятно, могут быть слоями, отколовшимися от основания плиты, которая вблизи поверхности были значительно тоньше, чем должна быть. Так или иначе, потребуются дополнительные исследования, чтобы пролить свет на образование этих загадочных структур в недрах планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили скрытую структуру внутри ядра Земли.