Кофе действительно снижает риски для здоровья: это работает лишь в правильное время

Исследователи обнаружили, что употребление напитка действительно может стать ключом к более долгой и здоровой жизни, но это работает не всегда.

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В недавнем исследовании, опубликованном в European Heart Journal, американские исследователи изучили связь между употреблением кофе и смертностью по любой причине. Они обнаружили, что употребление напитка действительно позитивно влияет на организм человека, но лишь в одном случае, пишет News Medical.

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В общей сложности в исследовании приняли участие 42 000 взрослых американцев — данные были взяты из Национального обследования здоровья и питания, а также Исследования валидации образа жизни женщин и мужчин. В результате ученые выявили два отдельных кластера:

те, кто пьет кофе в утренние часы;

те, кто пьет кофе в течение дня.

Результаты исследования показывают, что кластер утреннего типа показывает существенно более низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин в сравнении с теми, кто не пьет кофе вообще или пьет его в течение дня. Теперь ученые считают, что употребление кофе в утренние часы может снизить риск смертности, а также увеличивает продолжительность жизни. Однако ученые предупреждают, что их работа имеет наблюдательный вывод и не может подтвердить причинно-следственную связь.

Данные исследования были собраны с использованием 24-часовых анкет для припоминания рациона питания, которые включали данные о времени, количестве и типе напитков и продуктов, потребляемых в этот период. Также были проведены личные медицинские осмотры — на начальном уровне и повторные в течение 9,8-летнего периода.

В ходе анализа ученые сосредоточились на обнаружении закономерностей потребления кофе. В общей сложности ученые разделили людей на две группы:

утро — 36%;

весь день — 16%.

Исследователи также обнаружили, что любители кофе по утрам потребляли больше чая и газировки с кофеином, чем их коллеги, которые в основном потребляли кофе в течение дня. Результаты исследования показали, что утренний кофе снижает смертность от всех причин и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с теми, кто не употреблял кофе. В то же время употребление кофе в течение дня статистически не отличалось от отсутствия потребления кофе. Важно отметить, что у употребляющих кофе в течение всего дня не было выявлено ни вреда, ни пользы с точки зрения риска смертности.

Примечательно, что положительная корреляция между количеством ежедневно потребляемого кофе и показателями смертности наблюдалась для утренних участников: более высокое потребление кофе улучшало показатели смертности по сравнению с более низким потреблением кофе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кому можно пить больше одной чашки кофе.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.