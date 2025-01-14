Кава дійсно знижує ризики для здоров'я: це працює лише в правильний час

Дослідники виявили, що вживання напою справді може стати ключем до довшого і здоровішого життя, але це працює не завжди.

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У недавньому дослідженні, опублікованому в European Heart Journal, американські дослідники вивчили зв'язок між вживанням кави й смертністю з будь-якої причини. Вони виявили, що вживання напою дійсно позитивно впливає на організм людини, але лише в одному випадку, пише News Medical.

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Загалом у дослідженні взяли участь 42 000 дорослих американців — дані було взято з Національного обстеження здоров'я і харчування, а також Дослідження валідації способу життя жінок і чоловіків. У результаті вчені виявили два окремі кластери:

ті, хто п'є каву в ранкові години;

ті, хто п'є каву протягом дня.

Результати дослідження показують, що кластер ранкового типу показує істотно нижчу смертність від серцево-судинних захворювань і всіх причин порівняно з тими, хто не п'є каву взагалі або п'є її протягом дня. Тепер учені вважають, що вживання кави в ранкові години може знизити ризик смертності, а також збільшує тривалість життя. Однак учені попереджають, що їхня робота має спостережний висновок і не може підтвердити причинно-наслідковий зв'язок.

Дані дослідження були зібрані з використанням 24-годинних анкет для моніторингу раціону, які включали дані про час, кількість і тип напоїв і продуктів, спожитих у цей період. Також були проведені особисті медичні огляди — на початковому рівні та повторні протягом 9,8-річного періоду.

Під час аналізу вчені зосередилися на виявленні закономірностей споживання кави. Загалом вчені розділили людей на дві групи:

ранок — 36%;

весь день — 16%.

Дослідники також виявили, що любителі кави вранці споживали більше чаю та газованої води з кофеїном, ніж їхні колеги, які в основному споживали каву протягом дня. Результати дослідження показали, що ранкова кава знижує смертність від усіх причин і смертність від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто не вживав кави. Водночас вживання кави протягом дня статистично не відрізнялося від відсутності споживання кави. Важливо зазначити, що у тих, хто вживав каву протягом усього дня, не було виявлено ні шкоди, ні користі з погляду ризику смертності.

Примітно, що позитивна кореляція між кількістю щоденно спожитої кави та показниками смертності спостерігалася для ранкових учасників: вище споживання кави покращувало показники смертності порівняно з нижчим споживанням кави.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, кому можна пити більше однієї чашки кави.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.