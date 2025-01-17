Самое редкое насекомое Земли ютится на необитаемом столбе в Тихом океане: о ком идет речь (видео)

Существа с шестью ногами и телом достигающим около 20 сантиметров в длину имеют весьма доисторический вид и выживают на единственном столбе в океане.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов, но самые редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные часто скрываются в самых удаленных уголках земного шара. Ученым может потребоваться преодолеть джунгли или пробираться сквозь густую растительность, чтобы изучить их ареал обитания. Ситуация также усложняется тем, что некоторые отдельные виды можно встретить лишь одном единственном регионе на Земле, пишет IFLScience.

Ярким примером является самое редкое в мире насекомое, ютящееся на небольшом необитаемом столбе в Тихом океане. Речь о древесных омарах, также известных как палочник острова Лорд-Хау (Dryococelus australis). Эти существа имеют достаточно примечательную историю и внешний вид: их тела темные, ноги длинные, а тела достигают 15-20 сантиметров. В целом исследователи отмечают, что древесные омары выглядят довольно доисторическими существами. Они также принадлежат к отряду Phasmatodea, в который входят палочники, часто называемые фазмидами.

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Изначально этот вид был обнаружен лишь на острове Лорд-Хау, расположенном между Австралией и Новой Зеландией в Тасмановом море. Однако корабельное крушение 1918 года привело к тому, что остров был заселен черными крысами, что привело к экологической катастрофе.

Исследователи обнаружили, что крысы создали огромные проблемы для местных видов, в том числе древесных омаров, которые, как считалось, были полностью уничтожены уже к 1920 году. к отряду Phasmatodea, в который входят палочники, часто называемые фазмидами.

К счастью, в 1950-х годах появились сообщения о том, что скалолазы обнаружили сброшенные шкуры древесных омаров на пирамиде Болла — небольшом необитаемом отвесным вулканическом выступе, расположенном в 23 километрах от острова Лорд-Хау. Отметим, что этот столб в Тихом океане также считается самой высокой морской скалой в мире.

По словам менеджера по естественным наукам о беспозвоночных в зоопарке Мельбурна Кейт Пирс, на самом деле эти насекомые не выглядели также, как оригиналы с острова Лорд-Хау. У них были более короткие ноги и более темный цвет. Предполагается, что эти особи были перенесены с острова Лорд-Хау птицами, хотя, возможно, ученые обнаружили совершенно новый вид.

Пирамида Болла является домом для единственной не содержащейся в неволе популяции палочников острова Лорд-Хау Фото: Shutterstock

Из-за этой путаницы вид официально объявили вымершим в 1986 году, однако в 2001 году ученые провели новое исследование. Команда обнаружила три особи, живущими на чайном дереве на пирамиде Боллс на высоте 64 метра над уровнем моря. Это открытие привело к программе разведения в неволе четырех насекомых, собранных в 2003 году. Тестирование ДНК подтвердило, что это были давно потерянные древесные омары. Одну пару назвали Адамом и Евой и отправили в зоопарк Мельбурна, чтобы начать программу разведения.

В конечном итоге путаница вокруг вида разрешилась — в статье, опубликованной в 2017 году, было подтверждено, что образцы митохондриальных геномов из пирамиды Болла и образцы из музея острова Лорд-Хау различались менее чем на 1 процент и "что D. australis успешно избежал вымирания до сих пор".

Исследователи отмечают, что на 2022 год благодаря программе по восстановлению вида в зоопарке Мельбурна удалось произвести на свет около 19 000 насекомых.

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