Найрідкісніша комаха Землі тулиться на безлюдному стовпі в Тихому океані: про кого йдеться (відео)

Істоти з шістьма ногами та тілом, що досягає близько 20 сантиметрів завдовжки, мають вельми доісторичний вигляд і виживають на єдиному стовпі в океані.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, але найрідкісніші тварини, що перебувають під загрозою зникнення, і ті, що знаходяться під загрозою зникнення, часто ховаються в найвіддаленіших куточках земної кулі. Вченим може знадобитися подолати джунглі або пробиратися крізь густу рослинність, щоб вивчити їхній ареал проживання. Ситуація також ускладнюється тим, що деякі окремі види можна зустріти лише в одному єдиному регіоні на Землі, пише IFLScience.

Яскравим прикладом є найрідкісніша у світі комаха, що тулиться на невеликому безлюдному стовпі в Тихому океані. Мова про деревних омарів, також відомих як паличник острова Лорд-Хау (Dryococelus australis). Ці істоти мають досить примітну історію та зовнішній вигляд: їхні тіла темні, ноги довгі, а тіла сягають 15-20 сантиметрів. Загалом дослідники зазначають, що деревні омари виглядають доволі доісторичними істотами. Вони також належать до загону Phasmatodea, до якого входять паличники, часто звані фазмідами.

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Спочатку цей вид був виявлений лише на острові Лорд-Хау, розташованому між Австралією і Новою Зеландією в Тасмановому морі. Однак корабельна аварія 1918 року призвела до того, що острів був заселений чорними щурами, що призвело до екологічної катастрофи.

Дослідники виявили, що щури створили величезні проблеми для місцевих видів, зокрема деревних омарів, які, як вважали, були повністю знищені вже до 1920 року. до загону Phasmatodea, до якого входять паличники, часто звані фазмідами.

На щастя, у 1950-х роках з'явилися повідомлення про те, що скелелази виявили скинуті шкури деревних омарів на піраміді Болла — невеликому незаселеному стрімкому вулканічному виступі, розташованому за 23 кілометри від острова Лорд-Хау. Зазначимо, що цей стовп у Тихому океані також вважається найвищою морською скелею у світі.

За словами менеджерки з природничих наук про безхребетних у зоопарку Мельбурна Кейт Пірс, насправді ці комахи не виглядали так само як оригінали з острова Лорд-Хау. У них були коротші ноги та темніший колір. Передбачається, що ці особини були перенесені з острова Лорд-Хау птахами, хоча, можливо, вчені виявили абсолютно новий вид.

Піраміда Болла є домівкою для єдиної популяції паличників острова Лорд-Хау, що не утримується в неволі Фото: Shutterstock

Через цю плутанину вид офіційно оголосили вимерлим 1986 року, проте 2001 року вчені провели нове дослідження. Команда виявила три особини, що живуть на чайному дереві на піраміді Боллс на висоті 64 метри над рівнем моря. Це відкриття призвело до програми розведення в неволі чотирьох комах, зібраних у 2003 році. Тестування ДНК підтвердило, що це були давно втрачені деревні омари. Одну пару назвали Адамом і Євою і відправили до зоопарку Мельбурна, щоб почати програму розведення.

Зрештою плутанина навколо виду розв'язалася — у статті, опублікованій 2017 року, було підтверджено, що зразки мітохондріальних геномів із піраміди Болла та зразки з музею острова Лорд-Гау різнилися менш як на 1 відсоток, і "що D. australis успішно уникнув вимирання дотепер".

Дослідники зазначають, що на 2022 рік завдяки програмі з відновлення виду в зоопарку Мельбурна вдалося вивести на світ близько 19 000 комах.

Раніше Фокус писав про те, що на Великому Бар'єрному рифі вчені виявили рідкісний вид восьминога.