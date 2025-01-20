"Пальцы мертвеца" на гнилой древесине в разы опаснее, чем кажется: что говорят ученые (фото)

Исследователи рассказали, чем на самом деле опасен жуткого вида грибок, который можно встретить посреди леса.

Related video

Земля является домом для миллиардов различных видов животных, птиц и растений. Некоторые из них хорошо изучены учеными, но другие все еще привлекают внимание общественности и исследователей. Например, жуткого вида грибок, получивший название пальцы мертвецы (Xylaria polymorpha), пишет Science Focus.

Те, кому доводилось встречать в лесу этот гриб, часто утверждают, что он похож на гнилую руку, торчащую из земли или деформированные скрюченные пальцы. Исследователи отмечают, хотя пальцы мертвеца действительно могут выглядеть так, будто являются частью руки мертвеца, на самом деле это гриб.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что грибы не могут есть пищу, подобно животным, и не способны ее производить, подобно растениям и водорослям. Вместо этого они выделяют ферменты, расщепляющие близлежащие органические вещества, выделяя питательные вещества, которые грибы затем могут усвоить.

Учитывая жуткий вид гриба, можно было бы предположить, что он расщепляет мертвые тела, но на самом деле это не так — пальцы мертвеца расщепляет мертвую древесину. Исследователи отмечают, что его можно найти прорастающим из гниющего основания широколиственных деревьев, таких как бук и дуб. Отсюда первая часть его латинского названия, "xylaria", означает "растущий на дереве". Вторая часть его латинского названия, "polymorpha", означает "много форм", отражая тот факт, что этот гриб со временем меняет свой внешний вид.

Наблюдения показали, что весной, когда гриб только появляется, он прорастает группами из 3-6 "пальцев" бледно-серого или темно-серого цвета с бледным "ногтем" наверху. Однако к зиме гриб начинает созревать, в результате каждый палец достигает высоты около 10 сантиметров и становится темно-коричневым или сине-черным.

По мере созревания грибы меняют свой внешний вид Фото: Nik Taylor

Из-за внешнего вида грибы часто описывают как гнилые пальцы или кусок обгоревшего дерева. Грибы неподвижны, поэтому они распространяются, производя споры и рассеивая их из своих плодовых тел, которые представляют собой части гриба — именно их и видно над землей. В этом случае пальцы являются плодовым телом.

Как и большинство других грибов, "пальцы мертвеца" размножаются двумя способами: бесполым и половым. Бесполое размножение производит генетически идентичные копии гриба и происходит весной, когда грибы выпускаю споры, известные как конидии.

В то же время половые споры известны как аскоспоры и высвобождаются через отверстие в верхней части гриба. Когда аскоспора от одного родителя сливается с аскоспорой от другого, образуется новый, генетически отличный гриб.

Исследователи отмечают, что "пальцы мертвеца" являются лакомством для всех беспозвоночных, которые питаются мягким, богатым питательным веществом детритом, создаваемый грибом. В то же время исследование 2018 года показало, что жуткий гриб также содержит токсины, которые содержатся и в печально известном грибе-поганке. Простыми словами, употребление "пальцев мертвеца" людьми моет быть смертельно опасным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что грибы начинают болтать без умолку после дождя.