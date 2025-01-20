"Пальці мерця" на гнилій деревині в рази небезпечніші, ніж здається: що кажуть учені (фото)

Дослідники розповіли, чим насправді небезпечний моторошного вигляду грибок, який можна зустріти посеред лісу.

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Земля є домівкою для мільярдів різних видів тварин, птахів і рослин. Деякі з них добре вивчені вченими, але інші все ще привертають увагу громадськості та дослідників. Наприклад, моторошного виду грибок, що отримав назву пальці мерці (Xylaria polymorpha), пише Science Focus.

Ті, кому доводилося зустрічати в лісі цей гриб, часто стверджують, що він схожий на гнилу руку, що стирчить із землі, або деформовані покорчені пальці. Дослідники зазначають, хоча пальці мерця справді можуть виглядати так, ніби є частиною руки мерця, насправді це гриб.

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Відомо, що гриби не можуть їсти їжу, подібно до тварин, і не здатні її виробляти, подібно до рослин і водоростей. Натомість вони виділяють ферменти, що розщеплюють довколишні органічні речовини, виділяючи поживні речовини, які гриби потім можуть засвоїти.

З огляду на моторошний вигляд гриба, можна було б припустити, що він розщеплює мертві тіла, але насправді це не так — пальці мерця розщеплюють мертву деревину. Дослідники зазначають, що його можна знайти таким, що проростає з основи широколистяних дерев, таких як бук і дуб, що гниють. Звідси перша частина його латинської назви, "xylaria", означає "той, що росте на дереві". Друга частина його латинської назви, "polymorpha", означає "багато форм", відображаючи той факт, що цей гриб з часом змінює свій зовнішній вигляд.

Спостереження показали, що навесні, коли гриб тільки з'являється, він проростає групами з 3-6 "пальців" блідо-сірого або темно-сірого кольору з блідим "нігтем" нагорі. Однак до зими гриб починає дозрівати, в результаті кожен палець досягає висоти близько 10 сантиметрів і стає темно-коричневим або синьо-чорним.

У міру дозрівання гриби змінюють свій зовнішній вигляд Фото: Nik Taylor

Через зовнішній вигляд гриби часто описують як гнилі пальці або шматок обгорілого дерева. Гриби нерухомі, тому вони поширюються, виробляючи спори й розсіюючи їх зі своїх плодових тіл, які являють собою частини гриба — саме їх і видно над землею. У цьому випадку пальці є плодовим тілом.

Як і більшість інших грибів, "пальці мерця" розмножуються двома способами: нестатевим і статевим. Безстатеве розмноження продукує генетично ідентичні копії гриба і відбувається навесні, коли гриби випускають спори, відомі як конідії.

Водночас статеві спори відомі як аскоспори та вивільняються через отвір у верхній частині гриба. Коли аскоспора від одного з батьків зливається з аскоспорою від іншого, утворюється новий, генетично відмінний гриб.

Дослідники зазначають, що "пальці мерця" є ласощами для всіх безхребетних, які харчуються м'яким, багатим на поживну речовину детритом, що створюється грибом. Водночас дослідження 2018 року показало, що моторошний гриб також містить токсини, які містяться і в сумнозвісному грибі-поганці. Простими словами, вживання "пальців мерця" людьми може бути смертельно небезпечним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що гриби починають базікати без угаву після дощу.