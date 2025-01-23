Все думали, что кораллы неподвижны, но это не так: есть нечто, способное привести их в движение

Исследователи обнаружили, что грибовидные кораллы можно с легкостью заставить раздуваться и двигаться.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для множества видов, в том числе и кораллов. Эти животные могут показаться неподвижными, но это не совсем так: разные виды способны перемещать не только свои ветки. В новом исследовании ученые изучили то, как движутся кораллы и что приводит их в движение, пишет IFLScience.

По словам автора исследования, доктора Бретта Льюиса, далеко не все кораллы прикреплены к субстрату — некоторые из них одиночные и свободно живут в океане, что позволяет им мигрировать в поисках лучших условий. Однако образ жизни этих подвижных кораллов и то, как они двигаются и ориентируются в пространстве во время миграции, долгое время оставались загадкой для ученых.

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В своей работе ученые сосредоточились на изучении грибовидного коралла Cycloseris cyclolites. Представители этого вида, как правило, небольшие — самые крупные из них достигают около 9 сантиметров. Известно, что молодые кораллы обычно начинают свой путь прикрепленными к более твердым субстратам, однако по мере взросления они опускаются во все более глубокие воды.

Авторы исследования предположили, что свободно живущие грибовидные кораллы, вероятно, перемещаются под действием волн или автостопом на других животных. Еще один вариант заключается в том, что они способны перемещаться надувая и сдувая части своего тела. В ходе исследования ученые также заинтересовались реакцией кораллов на различные световые стимулы.

Известно, что в более глубоких слоях океана преобладают длины волн синего света, а потому ученые хотели сравнить движение кораллов в ответ на синий и белый свет, чтобы узнать их предпочтения. В ходе эксперимента были созданы аквариумы, покрытые затемненным корпусом — это позволило точно оценить реакцию животных на один источник света.

Далее команда установила камеры покадровой съемки и записали, в каких направлениях двигался коралл в течение 24 часов. Отметим, что в общем эксперимент состоял из 16 отдельных испытаний:

6 с белым светом;

7 с синим светом;

3 с синим и белым светом.

Расстояние, пройденное кораллом, регистрировалось путем измерения того, где находился рот коралла в начале и в конце эксперимента. Результаты эксперимента показали, что 86,7% кораллов двигались в сторону синего света и лишь 13,3% — в сторону белого. Исследователи также обнаружили, что кораллы не двигались непрерывно, а скорее с помощью импульсов, за которыми следовал период покоя. Во время эксперимента с комбинированным синим и белым светом все кораллы двигались в сторону синего света и от белого света.

Ученые наблюдали, как ткани в нижней части кораллов раздувались и создавали подъемную силу. Животные также увеличивали площадь своей поверхности, используя вентральную ногу, и манипулировали тканями, используя сокращение и скручивающие движения, что позволило им продвигаться. Исследователи отмечают, что такие движения похожи на прыгающие. После прыжков кораллы сдувались до своего обычного размера. Команда также отметила, что раздутый коралл пассивно перемещается потоком воды, хотя и не в направлении света.

Предполагается, что новая информация в дальнейшем может помочь ученым в восстановлении коралловых видов, которые сегодня страдают от повышения глобальной температуры океана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.