300-килограммовые млекопитающие наконец вернулись в Бразилию: их не видели более 100 лет

Исследователи отмечают, что в последний раз представителей этого вида наблюдали в штате Рио-де-Жанейро в 1914 году.

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Тапиры считаются одними из крупнейших наземных млекопитающих в Южной Америке — их вес достигает удивительных 300 килограммов. Однако за последние более чем 100 лет представители этого вида отсутствовали в регионе Бразилии — последнее официальное наблюдение было зарегистрировано в 1914 году, пишет IFLScience.

Хорошие новости: ученые заявляют, что равнинные тапиры, похоже, наконец-то вернулись в штат Рио-де-Жанейро спустя более чем 100 лет. Животные были зафиксированы учеными с помощью технологии камер-ловушек. МСОП описывает популяции как имеющие "большую изменчивость плотности", и хотя трудно получить точную картину общей популяции в Южной Америке из-за их естественной пугливости и неуловимости, в настоящее время они классифицируются как уязвимые.

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Исследователи отмечают, что вероятной причиной упадка этого вида стала целая совокупность факторов, в том числе:

вырубка лесов;

урбанизация;

охота;

столкновения с автомобилями.

К счастью, в последние годы были предприняты попытки вернуть равнинного тапира в его естественную среду обитания. Впрочем, ученые считают, что возвращение животных в штат Рио-де-Жанейро, вероятно, было спонтанным. Исследователи получили кадры животных, использовав в государственном парке Кунхамбебе камеры-ловушки. Кадры подтверждают, что на территории находятся минимум четыре особи, в том числе мать и детеныш.

Для животного, которое считалось вымершим в этом районе, это спонтанное возвращение подчеркивает важность охраняемых заповедников. По словам биолога из Государственного института окружающей среды Рио-де-Жанейро Марсело Купелло, спонтанное возвращение тапиров является признаком того, что местные леса вновь способны поддерживать крупных млекопитающих.

Отметим, что тапиры также являются важными членами экосистем: они помогают распространять семена многих видов растений по тропическим лесам, где обитают. Животные используют свои морды для извлечения растительного материала и распространяют семена через экскременты. К слову, именно этих животных ученые часто называют "лесными садовниками", так как они способны улучшить биоразнообразие области, где обитают.

Ранее Фокус писал о том, что названо самое большое наземное животное, живущее в Антарктиде.