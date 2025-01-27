300-кілограмові ссавці нарешті повернулися до Бразилії: їх не бачили понад 100 років

Дослідники зазначають, що востаннє представників цього виду спостерігали в штаті Ріо-де-Жанейро 1914 року.

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Тапіри вважаються одними з найбільших наземних ссавців у Південній Америці — їхня вага сягає дивовижних 300 кілограмів. Однак за останні більш ніж 100 років представники цього виду були відсутні в регіоні Бразилії — останнє офіційне спостереження було зареєстровано в 1914 році, пише IFLScience.

Хороші новини: вчені заявляють, що рівнинні тапіри, схоже, нарешті повернулися до штату Ріо-де-Жанейро через більш ніж 100 років. Тварини були зафіксовані вченими за допомогою технології камер-пасток. МСОП описує популяції як такі, що мають "велику мінливість щільності", і хоча важко отримати точну картину загальної популяції в Південній Америці через їхню природну полохливість та невловимість, наразі їх класифікують як вразливих.

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Дослідники зазначають, що ймовірною причиною занепаду цього виду стала ціла сукупність чинників, зокрема:

вирубка лісів;

урбанізація;

полювання;

зіткнення з автомобілями.

На щастя, останніми роками було зроблено спроби повернути рівнинного тапіра в його природне середовище існування. Втім, учені вважають, що повернення тварин у штат Ріо-де-Жанейро, ймовірно, було спонтанним. Дослідники отримали кадри тварин, використавши в державному парку Кунхамбебе камери-пастки. Кадри підтверджують, що на території перебувають щонайменше чотири особини, зокрема мати та дитинча.

Для тварини, яку вважали вимерлою в цьому районі, це спонтанне повернення підкреслює важливість заповідників, що охороняються. За словами біолога з Державного інституту навколишнього середовища Ріо-де-Жанейро Марсело Купелло, спонтанне повернення тапірів є ознакою того, що місцеві ліси знову здатні підтримувати великих ссавців.

Зазначимо, що тапіри також є важливими членами екосистем: вони допомагають поширювати насіння багатьох видів рослин тропічними лісами, де мешкають. Тварини використовують свої морди для вилучення рослинного матеріалу і поширюють насіння через екскременти. До речі, саме цих тварин вчені часто називають "лісовими садівниками", оскільки вони здатні поліпшити біорізноманіття області, де мешкають.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільшу наземну тварину, яка живе в Антарктиді.