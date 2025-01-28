Десятки городов уйдут на дно: какие территории будут затоплены в результате повышения уровня моря

В новом исследовании ученые рассмотрели три сценария повышения уровня океана в результате климатического кризиса и прогнозы не слишком радужные.

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В последние десятилетия ученые все чаще сосредотачивают свое внимание на климатическом кризисе, нависшем над планетой. Результаты исследований указывают на то, что климатические системы Земли все больше выходят из строя, обрушивая на мир невероятные волны тепла и засухи. В новой работе ученые сделали еще более пугающий климатический прогноз будущего планеты, пишет Daily Mail.

В ходе анализа ученые создали новую интерактивную карту, которая показывает, что уже к концу текущего столетия глобальный средний уровень Мирового океана повысится на 1,8 метра. По данным международной группы исследователей, этот сценарий с вероятностью 90% станет реальностью, если человечество не снизит количество парниковых выбросов. Более того, ученые отмечают, что этот прогноз почти вдвое превышает последний прогноз ООН.

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Результаты нового исследования показывают, что в зоне риска оказались люди, живущие на Восточном побережье, поскольку большие части Нью-Йорка, Бостона, Атлантик-Сити и Майами окажутся под водой. Новая карта ученых также показывает, что курорты во Флориде также окажутся под водой уже через 75 лет.

В то же время западное побережье, как предсказывают модели, столкнется с меньшим количеством наводнений. Любопытно, что ранее ученые считали, что вся Калифорния в конце концов окажется под толщей воды.

По словам старшего научного сотрудника Наньянского технологического университета в Сингапуре, ведущего автора исследования Бенджамина Грэнди, их новые прогнозы оказались весьма вероятными и показывают, что будущее весьма неопределенно, когда речь идет о повышении уровня моря.

Авторы исследования также отмечают, что человечеству как никогда важно незамедлительно предпринять шаги, чтобы смягчить последствия изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

Климатологи внимательно следят за восточным побережьем на фоне опасений таяния ледников. Теперь новая карта исследователей показывает, что на то, вероятно, есть веские причины. Значительные части прибрежных городов, таких как Филадельфия, Пенсильвания, Чарльстон, Северная Каролина, Саванна, Джорджия и Майами, Флорида, окажутся под водой. Вдоль побережья залива, Мобайл, Алабама, Новый Орлеан, Луизиана и Галвестон, Техас, также будут в основном затоплены из-за повышения уровня моря.

На западном побережье основные части Такомы, Вашингтон, а также район залива Сан-Франциско, Хантингтон-Бич и Сан-Диего, Калифорния, поддадутся подъему воды. В то же время эта часть страны гораздо меньше затронута повышением уровня моря, чем южное и восточное побережья США.

Ученые считают, что это связано с тем, что земля вдоль Западного побережья на самом деле тоже поднимается из-за смещения тектонических плит, что приводит к более медленному повышению уровня моря, чем в среднем по стране. Авторы исследования отмечают, что под угрозой находятся не только города, но также знаковые парки, природные зоны и заповедники.

Отметим, что работа ученых основана на ряде методов моделирования климатических процессов, в том числе:

изученные явления — например, таяние ледников;

неопределенные явления — например, разрушение шельфового ледника.

В результате модели дают разные результаты, что значительно затрудняет точный прогноз о том, насколько со временем повысится уровень Мирового океана. Однако исследователи из NTU и Делфтского технологического университета (TU Delft) в Нидерландах применили "комплексный" подход к своим оценкам, интегрировав статистические методы с экспертными оценками.

Ранее Фокус писал о том, что уровень моря поднялся в 2 раза выше, чем предполагалось: что подкосило Мировой океан.