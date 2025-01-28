Десятки міст підуть на дно: які території будуть затоплені внаслідок підвищення рівня моря

У новому дослідженні вчені розглянули три сценарії підвищення рівня океану внаслідок кліматичної кризи й прогнози не надто райдужні.

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В останні десятиліття вчені все частіше зосереджують свою увагу на кліматичній кризі, що нависла над планетою. Результати досліджень вказують на те, що кліматичні системи Землі дедалі більше виходять з ладу, обрушуючи на світ неймовірні хвилі тепла і посухи. У новій роботі вчені зробили кліматичний прогноз майбутнього планети, що лякає, пише Daily Mail.

Під час аналізу вчені створили нову інтерактивну карту, яка показує, що вже до кінця поточного століття глобальний середній рівень Світового океану підвищиться на 1,8 метра. За даними міжнародної групи дослідників, цей сценарій з імовірністю 90% стане реальністю, якщо людство не знизить кількість парникових викидів. Ба більше, вчені зазначають, що цей прогноз майже вдвічі перевищує останній прогноз ООН.

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Результати нового дослідження показують, що в зоні ризику опинилися люди, які живуть на Східному узбережжі, оскільки більші частини Нью-Йорка, Бостона, Атлантик-Сіті та Маямі опиняться під водою. Нова карта вчених також показує, що курорти у Флориді також опиняться під водою вже через 75 років.

Водночас західне узбережжя, як передбачають моделі, зіткнеться з меншою кількістю повеней. Цікаво, що раніше вчені вважали, що вся Каліфорнія врешті-решт опиниться під товщею води.

За словами старшого наукового співробітника Наньянського технологічного університету в Сінгапурі, провідного автора дослідження Бенджаміна Гренді, їхні нові прогнози виявилися вельми вірогідними й показують, що майбутнє вельми невизначене, коли йдеться про підвищення рівня моря.

Автори дослідження також зазначають, що людству як ніколи важливо негайно вжити заходів, щоб пом'якшити наслідки зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів.

Кліматологи уважно стежать за східним узбережжям на тлі побоювань танення льодовиків. Тепер нова карта дослідників показує, що на те, ймовірно, є вагомі причини. Значні частини прибережних міст, таких як Філадельфія, Пенсільванія, Чарльстон, Північна Кароліна, Саванна, Джорджія і Маямі, Флорида, опиняться під водою. Уздовж узбережжя затоки, Мобайл, Алабама, Новий Орлеан, Луїзіана і Галвестон, Техас, також будуть в основному затоплені через підвищення рівня моря.

На західному узбережжі основні частини Такоми, Вашингтон, а також район затоки Сан-Франциско, Хантінгтон-Біч і Сан-Дієго, Каліфорнія, піддадуться підйому води. Водночас ця частина країни набагато менше зачеплена підвищенням рівня моря, ніж південне і східне узбережжя США.

Учені вважають, що це пов'язано з тим, що земля вздовж Західного узбережжя насправді теж підіймається через зміщення тектонічних плит, що призводить до повільнішого підвищення рівня моря, ніж у середньому по країні. Автори дослідження зазначають, що під загрозою перебувають не тільки міста, а й також знакові парки, природні зони та заповідники.

Зазначимо, що робота вчених заснована на низці методів моделювання кліматичних процесів, зокрема:

вивчені явища — наприклад, танення льодовиків;

невизначені явища — наприклад, руйнування шельфового льодовика.

У результаті моделі дають різні результати, що значно ускладнює точний прогноз про те, наскільки з часом підвищиться рівень Світового океану. Однак дослідники з NTU і Делфтського технологічного університету (TU Delft) в Нідерландах застосували "комплексний" підхід до своїх оцінок, інтегрувавши статистичні методи з експертними оцінками.

Раніше Фокус писав про те, що рівень моря піднявся у 2 рази вище, ніж передбачалося: що підкосило Світовий океан.