В Мировом океане сломался "кран с горячей водой": он нагревается в 4 раза быстрее (фото)

Новое исследование показывает, что океан сегодня нагревается с невероятной скоростью, но у человечества все еще есть шанс остановить этот процесс.

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В конце 1980-х годов температура океана росла со скоростью около 0,06°C за десятилетие. Теперь, как утверждают ученые, скорость потепления океана возросла до колоссальных 0,27°C за десятилетие. Проще говоря, за последние 40 лет скорость потепления океана увеличилась более чем в четыре раза, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено командой из Университета Рединга и ученые обнаружили, что температура Мирового океана растет невероятными темпами. По словам ведущего автора исследования и профессора Криса Мерчанта, если бы океаны были ванной с водой, то в 1980-х года горячий кран работал бы невероятно медленно, нагревая воду на долю градуса каждое десятилетие. Однако теперь горячий кран работает значительно быстрее — потепление набирает скорость.

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Профессор Мерчант считает, что будущее Мирового океана значительно более тревожно: если человечество не сделает ничего в будущем, рост температуры океана, наблюдавшийся за последние 40 лет, вероятно, будет превышен уже за следующие два десятилетия.

К счастью для всех нас, есть лишь один верный способ замедлить потепление земного океана. Профессор Мерчант считает, что у нас есть лишь один шанс замедлить этот процесс: сократить глобальные выбросы углерода, двигаясь к нулевому показателю.

По словам команды, ускорение потепления океана сдерживается растущим энергетическим дисбалансом Земли. Это означает, что больше энергии от солнца поглощается нашими океанами, чем уходит обратно в космос. Данные свидетельствуют о том, что с 2010 года этот дисбаланс увеличился примерно вдвое.

Такие показатели отчасти связывают с ростом концентрации парниковых газов, а также с тем, что Земля теперь отражает меньше солнечного света в космос, чем раньше. Авторы исследования также обнаружили, что в 2023 и начале 2024 года наблюдались "беспрецедентные" температуры океана. Причем, данные указывают на то, что рекордное значение сохранялось 450 дней подряд.

Статистика нагревания океана Фото: climatereanalyzer.org

Исследователи считают, что часть этого потепления обусловлена Эль-Ниньо — естественным явлением потепления в Тихом океане. Но когда команда сравнила его с аналогичным Эль-Ниньо в 2015–2016 годах, они обнаружили, что остальную часть рекордного тепла можно объяснить более быстрым нагреванием морской поверхности за последние 10 лет, чем в предыдущие десятилетия. Простыми словами, 44% рекордного тепла на самом деле было связано с тем, что океаны поглощают тепло с ускоренной скоростью.

Опасность заключается в том, что потепление океана на самом деле может быть разрушительным для климатических систем Земли. Предыдущие исследования уже показали, что потепление океанской воды повышает мирового океана, поскольку вода расширяется при нагревании.

Потепление океанских вод также связано с истончением шельфовых ледников и морского льда, что имеет дальнейшие последствия для климатической системы Земли. Наконец, потепление океанских вод угрожает морским экосистемам и средствам к существованию людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые собираются скинуть в океан тысячи литров химикатов.