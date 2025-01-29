У світовому океані зламався "кран із гарячою водою": він нагрівається в 4 рази швидше (фото)

Нове дослідження показує, що океан сьогодні нагрівається з неймовірною швидкістю, але у людства все ще є шанс зупинити цей процес.

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Наприкінці 1980-х років температура океану зростала зі швидкістю близько 0,06°C за десятиліття. Тепер, як стверджують учені, швидкість потепління океану зросла до колосальних 0,27°C за десятиліття. Простіше кажучи, за останні 40 років швидкість потепління океану збільшилася більш ніж у чотири рази, пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведено командою з Університету Редінга і вчені виявили, що температура світового океану зростає неймовірними темпами. За словами провідного автора дослідження та професора Кріса Мерчанта, якби океани були ванною з водою, то у 1980-х роках гарячий кран працював би неймовірно повільно, нагріваючи воду на частку градуса кожне десятиліття. Однак тепер гарячий кран працює значно швидше — потепління набирає швидкість.

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Професор Мерчант вважає, що майбутнє Світового океану є значно тривожнішим: якщо людство не зробить нічого в майбутньому, зростання температури океану, яке спостерігалося за останні 40 років, імовірно, буде перевищено вже за наступні два десятиліття.

На щастя для всіх нас, є лише один надійний спосіб уповільнити потепління земного океану. Професор Мерчант вважає, що у нас є лише один шанс уповільнити цей процес: скоротити глобальні викиди вуглецю, рухаючись до нульового показника.

За словами команди, прискорення потепління океану стримується енергетичним дисбалансом Землі, що зростає. Це означає, що більше енергії від сонця поглинається нашими океанами, ніж йде назад у космос. Дані свідчать про те, що з 2010 року цей дисбаланс збільшився приблизно вдвічі.

Такі показники частково пов'язують зі зростанням концентрації парникових газів, а також із тим, що Земля тепер відбиває менше сонячного світла в космос, ніж раніше. Автори дослідження також виявили, що у 2023 і на початку 2024 року спостерігалися "безпрецедентні" температури океану. Причому, дані вказують на те, що рекордне значення зберігалося 450 днів поспіль.

Статистика нагрівання океану Фото: climatereanalyzer.org

Дослідники вважають, що частина цього потепління зумовлена Ель-Ніньйо — природним явищем потепління в Тихому океані. Але коли команда порівняла його з аналогічним Ель-Ніньйо у 2015-2016 роках, вони виявили, що решту рекордного тепла можна пояснити швидшим нагріванням морської поверхні за останні 10 років, ніж у попередні десятиліття. Простими словами, 44% рекордного тепла насправді було пов'язано з тим, що океани поглинають тепло з прискореною швидкістю.

Небезпека полягає в тому, що потепління океану насправді може бути руйнівним для кліматичних систем Землі. Попередні дослідження вже показали, що потепління океанської води підвищує світового океану, оскільки вода розширюється під час нагрівання.

Потепління океанських вод також пов'язане з потоншенням шельфових льодовиків і морського льоду, що має подальші наслідки для кліматичної системи Землі. Зрештою, потепління океанських вод загрожує морським екосистемам і засобам до існування людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені збираються скинути в океан тисячі літрів хімікатів.