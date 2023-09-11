Океан закипає. Вчені попереджають, що хвилі пекельної спеки лише посиляться: хто винен

Дослідники попереджають, найближчим часом екстремальні погодні явища лише посиляться і тому є логічне пояснення.

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Десятиліттями вчені попереджали про настання кліматичної кризи, з якою наша планета неминуче зіткнеться, якщо людство не зменшить кількість викидів парникових газів. Літо 2023 року стало неймовірно спекотним, а липень і зовсім офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, пише IFLScience.

Ситуація ускладнюється й тим, що в Тихому океані у свої права вступив Ель-Ніньйо, який впливає на погоду в різних куточках світу, а також істотно підіймає температуру поверхні океану. Дослідники зазначають, що всі ці фактори разом призведуть до екстремальніших погодних явищ і рекордно високих температур, які обрушаться на сушу й океани.

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Дослідники побоюються, що Ель-Ніньйо лише посилить кліматичну кризу, внаслідок чого хвилі тепла в океані стануть лише екстремальнішими та інтенсивнішими. І це дуже небезпечно.

Підвищення температури

Дослідники з'ясували, що з квітня цього року середня температура океану по всій земній кулі лише підвищується, що призводить до утворення морських хвиль тепла. Вони зі свого боку є більш суворими, ніж у попередні роки, і можуть тривати довше, ніж це було раніше.

Ці морські хвилі тепла надзвичайно небезпечні й несуть загрозу всьому світовому океану і важливим галузям промисловості. Річ у тім, що підвищення температури небезпечне для безлічі чутливих організмів, які мешкають у прохолодних водах, наприклад водоростей, і для організмів із теплих вод, таких як корали. Ба більше, вчені вважають, що втрата всього одного виду може мати незворотні наслідки для інших. Наприклад, з 2014 по 2015 роки західне узбережжя Америки пережило морську хвилю тепла, внаслідок чого було вбито безліч морських зірок. Зрештою це призвело до раптового збільшення чисельності морських їжаків.

Дослідники зазначають, що морські хвилі також можуть призвести до міграції цілих видів у нові місця проживання. Крім того, подібні хвилі впливають на туризм, рибальство та аквакультуру. Вчені попереджають, що морські хвилі тепла самі по собі надзвичайно небезпечні для морських мешканців, але в поєднанні з умовами Ель-Ніньйо і зовсім можуть стати смертоносними.

Наслідки Ель-Ніньйо

Вчені попереджають, що нам ще занадто мало відомо про морські хвилі тепла, особливо у зв'язці з Ель-Ніньйо. З 2016 року, коли це явище востаннє спостерігалося в Тихому океані, вченим стало відомо набагато більше, проте цих знань все ще недостатньо, щоб спрогнозувати, якими можуть бути наслідки.

Історичні дані підказують, що морські хвилі тепла, ймовірно, виникнуть у північно-східній частині Тихого океану, у тропічній центральній і східній частині Тихого океану, а також у східній Австралії та в Індійському океані. Вчені вважають, що саме ці регіони найбільш схильні до ризику масового вимирання морських мешканців. Під загрозою перебувають морські лисиці, водорості та коралові рифи.

Вчені вважають, що людство все ще може запобігти деяким найнебезпечнішим прийдешнім змінам, однак для цього потрібно провести низку додаткових прогностичних досліджень, щоб зрозуміти, яке майбутнє чекає на планету загалом і океани окремо. Вченим, як припускає команда, "дослідникам слід активізувати зусилля з моніторингу, щоб схарактеризувати фізичні та біологічні умови регіону до настання хвилі тепла".

Дослідники наполягають на необхідності відстеження температури, кисню, рівнів океану, солоності та вмісту поживних речовин у води. Передбачається, що відстеження всіх цих параметрів дасть змогу спрогнозувати майбутні зміни, які чекають на океан.

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