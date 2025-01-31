Можно ли приготовить курицу, бросая в нее лед и шлепая руками: ученые провели эксперимент (видео)

Исследователи проверили причудливую идею о том, что замороженную курицу можно приготовить, ударяя в нее кубиками льда и ударяя ее рукой.

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Можно ли приготовить курицу, стреляя в нее кубиками льда или ударяя ее рукой? Вопрос может показаться глупым, однако в последнее время все больше людей интересуются ответом на этот вопрос. Ученые объяснили возможно ли это в теории и на практике, пишет IFLScience.

По словам физика Дэвида Шмида из Иллинойсского университета, в теории кинетическую энергию можно использовать для добавления тепла. Тепловая энергия частично является формой кинетической энергии: часть ее относится к движению мельчайших частиц внутри вещества. Это движение имеет кинетическую энергию, которую мы не видим, так как направления частиц случайны и меняются очень быстро.

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Главное различие тепловой и кинетической энергии в том, что первая представляет собой хаотичное движение частиц, которое в основном невозможно заметить невооруженным глазом, тогда как вторая — единое движение этих же частиц, и его можно увидеть.

Простыми словами, достаточно добавить кинетической энергии курице, чтобы ее приготовить. Но как часто и насколько сильно необходимо бить курицу, чтобы сделать ее съедобной? Ответ на этот вопрос нашел физик Паркер Ормонд, который провел расчеты.

Формула для преобразования кинетической энергии в тепловую 1/2mv2=mcT, где:

средняя человеческая рука весит около 0,4 кг;

средняя скорость удара составляет 11 м/с;

средняя курица-гриль весит 1 кг;

средняя удельная теплоемкость курицы 2720 Дж/кг*с.

Ормонд также предположил, что курица должна достичь температуры 205°C, чтобы считаться "приготовленной", а изначально она была замороженной — то есть ее температура составляла 0°C. В конечном итоге исследователь пришел к выводу, что для приготовления курицы одним ударом, необходимо ударить ее со скоростью 1665,65 м/с.

Это невероятно большая скорость. Но, к счастью, можно попросту ударить курицу много раз подряд, чтобы добиться того же результата.

Позже Луис Вейз решил проверить эту теорию на практике. Первый его эксперимент закончился теплой курицей, которая также была уничтожена. Однако после небольшой доработки он смог пастеризовать ее в течение 8 часов, используя около 135 000 ударов.

Впрочем, физики предупреждают, что недостаток приготовления курицы с помощью шлепков имеет один весьма любопытный недостаток — каждое действие имеет равную обратную реакцию. Простыми словами, если мы приготовим курицу шлепками, мы также приготовим и свою руку.

Что касается кусочков льда, ученые отмечают, что курицу можно приготовить, бомбардируя ее кубиками льда, если выстрелить в нее достаточно быстро.

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