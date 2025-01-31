Чи можна приготувати курку, кидаючи в неї лід і шльопаючи руками: вчені провели експеримент (відео)
Дослідники перевірили химерну ідею про те, що заморожену курку можна приготувати, вдаряючи в неї кубиками льоду і вдаряючи її рукою.
Чи можна приготувати курку, стріляючи в неї кубиками льоду або вдаряючи її рукою? Питання може здатися безглуздим, проте останнім часом все більше людей цікавляться відповіддю на це питання. Вчені пояснили чи можливо це в теорії та на практиці, пише IFLScience.
За словами фізика Девіда Шміда з Іллінойського університету, в теорії кінетичну енергію можна використовувати для додавання тепла. Теплова енергія частково є формою кінетичної енергії: частина її належить до руху найдрібніших частинок усередині речовини. Цей рух має кінетичну енергію, яку ми не бачимо, оскільки напрямки частинок випадкові та змінюються дуже швидко.
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Головна відмінність теплової та кінетичної енергії в тому, що перша являє собою хаотичний рух частинок, який здебільшого неможливо помітити неозброєним оком, тоді як друга — єдиний рух цих самих частинок, і його можна побачити.
Простими словами, достатньо додати кінетичної енергії курці, щоб її приготувати. Але як часто і наскільки сильно необхідно бити курку, щоб зробити її їстівною? Відповідь на це питання знайшов фізик Паркер Ормонд, який провів розрахунки.
Формула для перетворення кінетичної енергії в теплову 1/2mv2=mcT, де:
- середня людська рука важить близько 0,4 кг;
- середня швидкість удару становить 11 м/с;
- середня курка-гриль важить 1 кг;
- середня питома тепломісткість курки 2720 Дж/кг*с.
Ормонд також припустив, що курка повинна досягти температури 205°C, щоб вважатися "приготованою", а спочатку вона була замороженою — тобто її температура становила 0°C. Зрештою дослідник дійшов висновку, що для приготування курки одним ударом, необхідно вдарити її зі швидкістю 1665,65 м/с.
Це неймовірно велика швидкість. Але, на щастя, можна просто вдарити курку багато разів поспіль, щоб домогтися того ж результату.
Пізніше Луїс Вейз вирішив перевірити цю теорію на практиці. Перший його експеримент закінчився теплою куркою, яку також було знищено. Однак після невеликого доопрацювання він зміг пастеризувати її протягом 8 годин, використовуючи близько 135 000 ударів.
Втім, фізики попереджають, що недолік приготування курки за допомогою ляпасів має один вельми цікавий недолік — кожна дія має рівну зворотну реакцію. Простими словами, якщо ми приготуємо курку ляпасами, ми також приготуємо і свою руку.
Щодо шматочків льоду, вчені зазначають, що курку можна приготувати, бомбардуючи її кубиками льоду, якщо вистрілити в неї досить швидко.
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