Чи можна приготувати курку, кидаючи в неї лід і шльопаючи руками: вчені провели експеримент (відео)

Дослідники перевірили химерну ідею про те, що заморожену курку можна приготувати, вдаряючи в неї кубиками льоду і вдаряючи її рукою.

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Чи можна приготувати курку, стріляючи в неї кубиками льоду або вдаряючи її рукою? Питання може здатися безглуздим, проте останнім часом все більше людей цікавляться відповіддю на це питання. Вчені пояснили чи можливо це в теорії та на практиці, пише IFLScience.

За словами фізика Девіда Шміда з Іллінойського університету, в теорії кінетичну енергію можна використовувати для додавання тепла. Теплова енергія частково є формою кінетичної енергії: частина її належить до руху найдрібніших частинок усередині речовини. Цей рух має кінетичну енергію, яку ми не бачимо, оскільки напрямки частинок випадкові та змінюються дуже швидко.

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Головна відмінність теплової та кінетичної енергії в тому, що перша являє собою хаотичний рух частинок, який здебільшого неможливо помітити неозброєним оком, тоді як друга — єдиний рух цих самих частинок, і його можна побачити.

Простими словами, достатньо додати кінетичної енергії курці, щоб її приготувати. Але як часто і наскільки сильно необхідно бити курку, щоб зробити її їстівною? Відповідь на це питання знайшов фізик Паркер Ормонд, який провів розрахунки.

Формула для перетворення кінетичної енергії в теплову 1/2mv2=mcT, де:

середня людська рука важить близько 0,4 кг;

середня швидкість удару становить 11 м/с;

середня курка-гриль важить 1 кг;

середня питома тепломісткість курки 2720 Дж/кг*с.

Ормонд також припустив, що курка повинна досягти температури 205°C, щоб вважатися "приготованою", а спочатку вона була замороженою — тобто її температура становила 0°C. Зрештою дослідник дійшов висновку, що для приготування курки одним ударом, необхідно вдарити її зі швидкістю 1665,65 м/с.

Це неймовірно велика швидкість. Але, на щастя, можна просто вдарити курку багато разів поспіль, щоб домогтися того ж результату.

Пізніше Луїс Вейз вирішив перевірити цю теорію на практиці. Перший його експеримент закінчився теплою куркою, яку також було знищено. Однак після невеликого доопрацювання він зміг пастеризувати її протягом 8 годин, використовуючи близько 135 000 ударів.

Втім, фізики попереджають, що недолік приготування курки за допомогою ляпасів має один вельми цікавий недолік — кожна дія має рівну зворотну реакцію. Простими словами, якщо ми приготуємо курку ляпасами, ми також приготуємо і свою руку.

Щодо шматочків льоду, вчені зазначають, що курку можна приготувати, бомбардуючи її кубиками льоду, якщо вистрілити в неї досить швидко.

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