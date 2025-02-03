Достойная замена шапочке из фольги: создан костюм для самых ярых конспирологов (фото)

Британская компания создала защитный костюм, который блокирует электромагнитные волны, радиоволны и даже бактерии. Костюм создан из серебра с использованием технологий из марсохода Curiosity.

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Новинка от британского бренда придется по вкусу приверженцам теорий заговоров и конспирологам, которые боятся, что правительство постоянно за ними следит, пишет DailyMail.

Бренд одежда Vollebak создал футуристический спортивный костюм из чистого серебра, который блокирует радиоволны, так что никогда не сможет отследить или даже позвонить его обладателю. Также уникальный материал костюма блокирует электромагнитное излучение, инфракрасное излучение и даже защищает от бактерий.

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"В защитном костюме имеются карманы для смартфона, так чтобы вас было невозможно обнаружить, даже если ваш гаджет включен", — говорится в описании новинки.

Фото: Vollebak

Компания Vollebak заявляет, что производит "одежде из будущего", а в случае со своим защитным спортивным костюмом, использовала технологию, которая применялась в создании марсохода Curiosity.

"Мы разработали куртку так, чтобы ее было удобно носить где угодно, как обычную ветровку. Единственное ее отличие в том, что вы будет иметь внешний вид человека, только что сошедшего с космического корабля", — отмечают в компании.

Но этот футуристический наряд не из дешевых: куртка и штаны будут стоить около 207 тыс. гривен.

Компания Vollebak уже прославилась некоторыми эксцентричными нарядами, среди которых была "куртка для апокалипсиса", защищающая от раскаленной лавы, а также костюм "кокон" для путешествий на Марс. Бред даже работал над плащом-невидимкой в стиле Гарри Поттера.

"До того, как марсоход Curiosity отправился на Марс, его было необходимо протестировать на Земле. Поэтому NASA создало электромагнитную экранирующую палатку, которая блокировала внешнее электромагнитное излучение во время испытаний. Мы взяли эту технологию и превратили ее в наш костюм", — говорится на сайте производителя.

Внешняя частью костюма покрыта чистым серебром, которое блокирует радиоволны и микроволны в диапазоне частот от 0,2 ГГц до 10 ГГц. К этому диапазону относятся спутники Wi-Fi, Bluetooth, а также радиолокационные системы.

Костюм блокирует и инфракрасное излучение, а это значит, что его владельца будет не видно на инфракрасных камерах. Карманы же в костюме работают как "клетка Фарадея", блокирующая электромагнитные поля.

"Вы найдете такой карман на левой груди и еще один внутри правого бокового кармана. Эти карманы спроектированы подобно наволочке, которая должна полностью закрывать ваш телефон", — добавляют в компании.

Фото: Vollebak

Как известно, серебро также имеет антибактериальные свойства, останавливая рост микроорганизмов.

Создавая чудо-костюм бренд Vollebak обратился за помощью к немецкой лаборатории Shieldex, которая создает высокотехнологические металлизированные ткани для криминалистики, медицинского текстиля, аэрокосмической отрасли и марсоходов.

Напомним, конспирологи нашли свое объяснение ярким полярным сияниям. Приверженцы теорий заговора в социальных сетях начали распространять утверждение, что очень яркие полярные сияния, которые были видны на разных континентах намного южнее, чем обычно, вызваны программой Университета штата Аляска по изучению ионосферы.