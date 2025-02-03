Гідна заміна шапочці з фольги: створено костюм для найзатятіших конспірологів (фото)

Британська компанія створила захисний костюм, який блокує електромагнітні хвилі, радіохвилі та навіть бактерії. Костюм створено зі срібла з використанням технологій з марсохода Curiosity.

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Новинка від британського бренду припаде до смаку прихильникам теорій змов і конспірологам, які бояться, що уряд постійно за ними стежить, пише DailyMail.

Бренд одягу Vollebak створив футуристичний спортивний костюм із чистого срібла, який блокує радіохвилі, тож жодна людина не зможе простежити чи навіть зателефонувати його власникові. Також унікальний матеріал костюма блокує електромагнітне випромінювання, інфрачервоне випромінювання і навіть захищає від бактерій.

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"У захисному костюмі є кишені для смартфона, тож вас було неможливо виявити, навіть якщо ваш гаджет увімкнений", — йдеться в описі новинки.

Фото: Vollebak

Компанія Vollebak заявляє, що виробляє "одяг з майбутнього", а у випадку зі своїм захисним спортивним костюмом, використовувала технологію, яка застосовувалася у створенні марсохода Curiosity.

"Ми розробили куртку так, щоб її було зручно носити де завгодно, як звичайну вітровку. Єдина її відмінність у тому, що ви матимете зовнішній вигляд людини, яка щойно зійшла з космічного корабля", — зазначають у компанії.

Але це футуристичне вбрання не з дешевих: куртка і штани коштуватимуть близько 207 тис. гривень.

Компанія Vollebak вже прославилася деякими ексцентричними вбраннями, серед яких була "куртка для апокаліпсиса", що захищає від розпеченої лави, а також костюм "кокон" для подорожей на Марс. Бред навіть працював над плащем-невидимкою в стилі Гаррі Поттера.

"До того, як марсохід Curiosity вирушив на Марс, його було необхідно протестувати на Землі. Тому NASA створило електромагнітний екрануючий намет, який блокував зовнішнє електромагнітне випромінювання під час випробувань. Ми взяли цю технологію і перетворили її на наш костюм", — йдеться на сайті виробника.

Зовнішня частина костюма покрита чистим сріблом, яке блокує радіохвилі та мікрохвилі в діапазоні частот від 0,2 ГГц до 10 ГГц. До цього діапазону належать супутники Wi-Fi, Bluetooth, а також радіолокаційні системи.

Костюм блокує й інфрачервоне випромінювання, а це означає, що його власника буде не видно на інфрачервоних камерах. Кишені ж у костюмі працюють як "клітка Фарадея", що блокує електромагнітні поля.

"Ви знайдете таку кишеню на лівих грудях і ще одну всередині правої бокової кишені. Ці кишені спроєктовані подібно до наволочки, яка має повністю закривати ваш телефон", — додають у компанії.

Фото: Vollebak

Як відомо, срібло також має антибактеріальні властивості, зупиняючи ріст мікроорганізмів.

Створюючи диво-костюм, бренд Vollebak звернувся по допомогу до німецької лабораторії Shieldex, яка створює високотехнологічні металізовані тканини для криміналістики, медичного текстилю, аерокосмічної галузі та марсоходів.

Нагадаємо, конспірологи знайшли своє пояснення яскравим полярним сяйвам. Прихильники теорій змови в соціальних мережах почали поширювати твердження, що дуже яскраві полярні сяйва, які було видно на різних континентах набагато південніше, ніж зазвичай, викликані програмою Університету штату Аляска з вивчення іоносфери.