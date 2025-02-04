Сплетничают и лгут друг другу: растения оказались очень злыми существами

Исследователи говорят, что растения на Земле не эволюционировали, чтобы быть добрыми друг к другу.

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Ученые считают, что растения лгут друг другу о надвигающейся угрозе, а также могут специально не подавать признаки бедствия, чтобы навредить соседям, пишет LiveScience.

"Растения могут получать выгоду от ложного сигнала тревоги, потому как она вредит их конкурентам по соседству, заставляя их инвестировать в дорогостоящие механизмы защиты от травоядных. Наши результаты показывают, что растения с большей вероятностью будут обманывать своих соседей, чем вести себя более альтруистично", — говорит ведущий автор исследования Томас Скотт, теоретик эволюции из Оксфордского университета.

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Предыдущие исследования показали, что если одно растение подвергается атаке со стороны травоядного или болезни, соседние растения активируют свои защитные реакции. Зачастую они вырабатывают биохимические соединения, которые делают растения ядовитыми или неприятными на вкус. Такая защита довольна энергозатратна для самих растений, поэтому этот механизм включается только при крайней необходимости.

Но в мире растений дружба с соседями не имеет никакого смысла с эволюционной точки зрения, потому как растения конкурируют друг с другом за солнечный свет и питательные вещества.

Исследователи смоделировали эволюционную правдоподобность альтруистических действий растений и сравнили это с вероятностью отправки этих сигналов по другим причинам. Их математические модели рассматривали различные гипотетические сценарии, чтобы найти ситуации, которые заставили бы их предупредить соседей об атаке.

Результаты показали, что растениям более выгодно лгать об атаке, посылая ложные сигналы бедствия, чтобы обмануть своих соседей, заставляя их использовать драгоценные ресурсы.

По словам ученых, растения общаются через обширную подземную грибковую сеть, соединяющую их корни, известную как микоризная сеть. От 80% до 90% всех видов растений связаны микоризной сетью.

Эти грибы образуют симбиотические партнерства с корнями растений, при этом растения получают питательные вещества, а грибы — пищу, произведенную растениями в результате фотосинтеза. Согласно заявлению, информация о ресурсах растений может передаваться через эти сети.

Команда предлагает две возможности того, почему могли возникнуть ранее наблюдаемые сигналы бедствия от растений. Первая заключается в том, что растения испускают непроизвольный сигнал, который они не могут подавить — как румянец у людей — который подслушивают соседние растения.

"Возможно, как сплетничающие соседи, одно растение просто подслушивает другое", — говорит соавтор исследования Тоби Кирс, эволюционный биолог из Амстердамского свободного университета.

Грибы в микоризной сети также могут сообщать об атаке другим растениям поблизости, так как это выгодно для сети, если все растения защищены.

Напомним, впервые показан разговор между растениями. Исследователи сняли на камеру то, как соседние растения общаются между собой очень оригинальным способом.