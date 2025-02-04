Пліткують і брешуть одне одному: рослини виявилися дуже злими істотами

Дослідники кажуть, що рослини на Землі не еволюціонували, щоб бути добрими одна до одної.

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Вчені вважають, що рослини брешуть одна одній про загрозу, що насувається, а також можуть спеціально не подавати ознак лиха, щоб нашкодити сусідам, пише LiveScience.

"Рослини можуть отримувати вигоду від помилкового сигналу тривоги, бо вона шкодить їхнім конкурентам по сусідству, змушуючи їх інвестувати в дорогі механізми захисту від травоїдних. Наші результати показують, що рослини з більшою ймовірністю будуть обманювати своїх сусідів, аніж поводитися більш альтруїстично", — говорить провідний автор дослідження Томас Скотт, теоретик еволюції з Оксфордського університету.

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Попередні дослідження показали, що якщо одна рослина піддається атаці з боку травоїдного або хвороби, сусідні рослини активують свої захисні реакції. Найчастіше вони виробляють біохімічні сполуки, які роблять рослини отруйними або неприємними на смак. Такий захист доволі енерговитратний для самих рослин, тому цей механізм вмикається лише за крайньої потреби.

Але у світі рослин дружба з сусідами не має жодного сенсу з еволюційного погляду, бо рослини конкурують одна з одною за сонячне світло і поживні речовини.

Дослідники змоделювали еволюційну правдоподібність альтруїстичних дій рослин і порівняли це з імовірністю надсилання цих сигналів з інших причин. Їхні математичні моделі розглядали різні гіпотетичні сценарії, щоб знайти ситуації, які змусили б їх попередити сусідів про атаку.

Результати показали, що рослинам вигідніше брехати про атаку, посилаючи помилкові сигнали лиха, щоб обдурити своїх сусідів, змушуючи їх використовувати дорогоцінні ресурси.

За словами вчених, рослини спілкуються через велику підземну грибкову мережу, що з'єднує їхнє коріння, відому як мікоризна мережа. Від 80% до 90% усіх видів рослин пов'язані мікоризною мережею.

Ці гриби утворюють симбіотичні партнерства з корінням рослин, при цьому рослини отримують поживні речовини, а гриби — їжу, вироблену рослинами в результаті фотосинтезу. Згідно із заявою, інформація про ресурси рослин може передаватися через ці мережі.

Команда пропонує дві можливості того, чому могли виникнути раніше спостережувані сигнали лиха від рослин. Перша полягає в тому, що рослини випускають мимовільний сигнал, який вони не можуть придушити — як рум'янець у людей — який підслуховують сусідні рослини.

"Можливо, як сусіди, що пліткують, одна рослина просто підслуховує іншу", — каже співавтор дослідження Тобі Кірс, еволюційний біолог з Амстердамського вільного університету.

Гриби в мікоризній мережі також можуть повідомляти про атаку іншим рослинам поблизу, оскільки це вигідно для мережі, якщо всі рослини захищені.

Нагадаємо, вперше показано розмову між рослинами. Дослідники зняли на камеру те, як сусідні рослини спілкуються між собою у дуже оригінальний спосіб.