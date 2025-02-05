За 30 секунд до смерти люди видят одну и ту же картину: ученые выяснили, что это
Исследователи впервые в истории записали мозговую деятельность до и после смерти человека.
На протяжении долгих лет ученые пытались выяснить, что происходит с мозгом людей, когда они умирают, пишет DailyMail.
Недавно группа нейробиологов смогла впервые в истории зафиксировать активность мозга умирающего человека, который как оказалось, переживал так называемый "обзор жизни". Многие люди, пережившие околосмертный опыт, рассказывают, что в критический момент перед их глазами проносится вся жизнь. Именно этот момент удалось подтвердить научным путем.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Запись мозговых волн была сделана, когда 87-летний пациент перенес остановку сердца во время лечения эпилепсии. Устройство для мониторинга активности мозга, прикрепленное в тот момент к голове пациента, зафиксировало необычный всплеск.
К сожалению, сердце мужчины так и не удалось перезапустить, но нейробиологи записали 900 секунд активности мозга в момент смерти. Это позволило выяснить, что происходило за 30 секунд до и после того, как сердце пациента перестало биться.
Записи мозговых волн показали, что области мозга, ответственные за воспоминания, оставались активными.
"Создавая мозговые волны, участвующие в извлечении памяти, мозг может заново проигрывать воспоминания о важных событиях в жизни прямо перед смертью. Такие результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь", — говорит доктор Аджмал Земмар из Университета Луисвилля, штат Кентукки.
Как известно, пациент из Канады проходил лечение от эпилепсии, именно поэтому в момент смерти проводилась электроэнцефалография (ЭЭГ) для изучения мозговых волн, связанных с судорогами. Позже у пациента произошла остановка сердца, из-за чего он умер, но ЭЭГ все еще отслеживала работу его мозга. Это предоставило первые научные доказательства того, что происходит в мозге человека за несколько мгновений до смерти.
"Непосредственно перед и после остановки сердца мы увидели изменения в определенной полосе нейронных колебаний, как называемых гамма-колебаниях, а также в дельта-, тета-, альфа- и бета-колебаниях", — добавляет Земмар.
Мозговые колебания похожи на повторяющиеся паттерны электрических импульсов, что привычно для человеческого мозга. Разные типы мозговых волн отражают разные функции мозга и состояния сознания.
К примеру, гамма-волны задействованы в высококогнитивных функциях, таких как извлечение памяти.
"Человеческий мозг, создавая подобные мозговые колебания, может воспроизводить важные события из прошедшей жизни перед смертью, что очень похоже на описываемые ранее околосмертные переживания", — добавляет врач.
Исследователи не исключают, что мозг может быть биологически запрограммирован на переход от жизни к смерти, вызывая ряд физиологических и неврологических событий. Ученые пока не могут понять, как и почему появляется "обзор жизни", но существуют некоторые теории.
Согласно одной из гипотез, недостаток кислорода во время опасного для жизни события вызывает высвобождение нейротрансмиттеров, передающих сигналы между нейронами. Это активирует нейроны, и такая повышенная активность может приводить к появлению ярких воспоминаний.
Другая теория связана с местом, где в мозге хранятся воспоминания. Дело в том, что самые яркие воспоминания хранятся в миндалевидном теле – часть мозга, которая отвечает за реакцию "бей или беги". Активация этой области во время критической ситуации может высвобождать яркие воспоминания.
Напомним, смерть – еще не конец, что подтвердила математическая модель. Авторы исследования говорят, что выведенная математическая формула поможет лучше понять саму смерть.