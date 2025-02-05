За 30 секунд до смерті люди бачать одну й ту саму картину: вчені з'ясували, що це

Дослідники вперше в історії записали мозкову діяльність до і після смерті людини.

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Протягом довгих років учені намагалися з'ясувати, що відбувається з мозком людей, коли вони помирають, пише DailyMail.

Нещодавно група нейробіологів змогла вперше в історії зафіксувати активність мозку вмираючої людини, яка, як виявилося, переживала так званий "огляд життя". Багато людей, які пережили навколосмертний досвід, розповідають, що в критичний момент перед їхніми очима проноситься все життя. Саме цей момент вдалося підтвердити науковим шляхом.

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Запис мозкових хвиль було зроблено, коли 87-річний пацієнт переніс зупинку серця під час лікування епілепсії. Пристрій для моніторингу активності мозку, прикріплений у той момент до голови пацієнта, зафіксував незвичайний сплеск.

На жаль, серце чоловіка так і не вдалося перезапустити, але нейробіологи записали 900 секунд активності мозку в момент смерті. Це дало змогу з'ясувати, що відбувалося за 30 секунд до і після того, як серце пацієнта перестало битися.

Записи мозкових хвиль показали, що ділянки мозку, відповідальні за спогади, залишалися активними.

"Створюючи мозкові хвилі, що беруть участь у витягуванні пам'яті, мозок може заново програвати спогади про важливі події в житті прямо перед смертю. Такі результати кидають виклик нашому розумінню того, коли саме закінчується життя", — говорить доктор Аджмал Земмар з Університету Луїсвілля, штат Кентуккі.

Як відомо, пацієнт із Канади проходив лікування від епілепсії, саме тому в момент смерті проводилася електроенцефалографія (ЕЕГ) для вивчення мозкових хвиль, пов'язаних із судомами. Пізніше у пацієнта сталася зупинка серця, через що він помер, але ЕЕГ все ще відстежувала роботу його мозку. Це надало перші наукові докази того, що відбувається в мозку людини за кілька миттєвостей до смерті.

"Безпосередньо перед і після зупинки серця ми побачили зміни в певній смузі нейронних коливань, так званих гамма-коливаннях, а також у дельта-, тета-, альфа- і бета-коливаннях", — додає Земмар.

Мозкові коливання схожі на повторювані патерни електричних імпульсів, що звично для людського мозку. Різні типи мозкових хвиль відображають різні функції мозку і стани свідомості.

Наприклад, гамма-хвилі задіяні у висококогнітивних функціях, таких як витяг пам'яті.

"Людський мозок, створюючи подібні мозкові коливання, може відтворювати важливі події з минулого життя перед смертю, що дуже схоже на описувані раніше навколосмертні переживання", — додає лікар.

Дослідники не виключають, що мозок може бути біологічно запрограмований на перехід від життя до смерті, викликаючи низку фізіологічних і неврологічних подій. Учені поки що не можуть зрозуміти, як і чому з'являється "огляд життя", але існують деякі теорії.

Згідно з однією з гіпотез, нестача кисню під час небезпечної для життя події спричиняє вивільнення нейротрансмітерів, що передають сигнали між нейронами. Це активує нейрони, і така підвищена активність може призводити до появи яскравих спогадів.

Інша теорія пов'язана з місцем, де в мозку зберігаються спогади. Річ у тім, що найяскравіші спогади зберігаються в мигдалеподібному тілі — частині мозку, що відповідає за реакцію "бий або біжи". Активація цієї ділянки під час критичної ситуації може вивільняти яскраві спогади.

Нагадаємо, смерть — ще не кінець, що підтвердила математична модель. Автори дослідження кажуть, що виведена математична формула допоможе краще зрозуміти саму смерть.