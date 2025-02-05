Ужасающий потоп на Земле длился 16 лет: он наполнил целое море со скоростью 115 км/ч

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Ученые нашли доказательства того, что невероятно огромный "мегапотоп" заполнил Средиземное море около 5 млн лет назад, пишет Express.

Данное событие в истории Земли известно ученым под названием мегапотоп Занклин, который снова заполнил Средиземное море водой. Именно так завершился Мессинский пик солености, во время которого Средиземное море было просто обширное территорией солончаков. Этот засушливый период лился на протяжении сотен тысяч лет.

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Международная команда исследователей нашла несколько геологических особенностей, кооторые располагаются вокруг юго-восточной Сицилии. Именно они указали на то, что регионе произошло крупнейшее наводнение.

"Мегапотоп Занклин был событием, внушающим благоговение и страх, с его скоростью потока воды, которая затмевает любые известные наводнения в истории Земли. Наше исследование предоставило самые убедительные доказательства этого необычайного события", — говорит ведущий автор исследования Аарон Микаллеф.

Во время Мессинского пика солености Средиземноморье оказалось отрезанным от Атлантического океана и море полностью испарилось, изменив ландшафт региона. На протяжении долго времени ученые были уверены в том, что этот период постепенно закончился сам по себе, а Средиземное море наполнялось водой еще на протяжении 10 тыс. лет.

Средиземноморье оказалось отрезанным от Атлантического океана Фото: Paubahi

Но данную теорию поставило под сомнение обнаружение коррозийного канала, который протянулся от Кадисского залива до моря Альборан. Находка указала на наводнение, которое могло длиться от 2 до 16 лет.

В рамках свое работы ученые изучили более 300 ассиметричных, обтекаемых хребтов, которые прорезают Сицилийский порог – это затонувший сухопутный переход, который в прошлом разделял западный и восточный средиземноморские бассейны.

"Форма этих хребтов схожа с эрозией, вызванной крупномасштабным, бурным водным потоком с преобладающим северо-восточным направлением. Образовавшиеся хребты раскрывают невероятную силу мегапотопа Занклин и того, как оно изменило ландшафт", — говорит соавтор исследования из Университета Саутгемптона Пол Карлинг.

Подводные хребты были покрыты каменистым материалом, вымытым с флангов хребта и окружающей территории. Это указывает на то, что материал отложился там быстро и с невероятной силой.

Форма и расположение канала предполагают, что он действовал как массивная воронка, а это означает, что меганаводнение перелилось через Сицилийский порог. Команда разработала компьютерную модель меганаводнения, чтобы смоделировать, как могла вести себя вода. Модель предполагает, что наводнение могло достигать скорости до 115 км/ч.

Напомним, ученые рассказали, действительно ли на Земле был библейский Всемирный потоп. Исследователи считают, что истории о Всемирном потопе появились намного раньше, чем сама Библия.