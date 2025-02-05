Жахливий потоп на Землі тривав 16 років: він наповнив ціле море зі швидкістю 115 км/год

Дослідники розкрили приголомшливе минуле курорту, улюбленого туристами з усього світу.

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Учені знайшли докази того, що неймовірно величезний "мегапотоп" заповнив Середземне море близько 5 млн років тому, пише Express.

Ця подія в історії Землі відома вченим під назвою мегапотоп Занклін, який знову заповнив Середземне море водою. Саме так завершився Мессинський пік солоності, під час якого Середземне море було просто великою територією солончаків. Цей посушливий період лився протягом сотень тисяч років.

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Міжнародна команда дослідників знайшла кілька геологічних особливостей, які розташовуються навколо південно-східної Сицилії. Саме вони вказали на те, що в регіоні сталася найбільша повінь.

"Мегапотоп Занклін був подією, що вселяє благоговіння і страх, з його швидкістю потоку води, яка затьмарює будь-які відомі повені в історії Землі. Наше дослідження надало найпереконливіші докази цієї надзвичайної події", — говорить провідний автор дослідження Аарон Мікаллеф.

Під час Мессинського піку солоності Середземномор'я виявилося відрізаним від Атлантичного океану і море повністю випарувалося, змінивши ландшафт регіону. Протягом тривалого часу вчені були впевнені в тому, що цей період поступово закінчився сам по собі, а Середземне море наповнювалося водою ще протягом 10 тис. років.

Середземномор'я виявилося відрізаним від Атлантичного океану Фото: Paubahi

Але цю теорію поставило під сумнів виявлення корозійного каналу, який простягнувся від Кадиської затоки до моря Альборан. Знахідка вказала на повінь, яка могла тривати від 2 до 16 років.

У межах своєї роботи вчені вивчили понад 300 асиметричних, обтічних хребтів, які прорізають Сицилійський поріг — це затонулий сухопутний перехід, що в минулому розділяв західний і східний середземноморські басейни.

"Форма цих хребтів схожа з ерозією, спричиненою великомасштабним, бурхливим водним потоком з переважним північно-східним напрямком. Утворені хребти розкривають неймовірну силу мегапотопу Занклін і того, як він змінив ландшафт", — говорить співавтор дослідження з Університету Саутгемптона Пол Карлінг.

Підводні хребти були вкриті кам'янистим матеріалом, вимитим з флангів хребта і навколишньої території. Це вказує на те, що матеріал відклався там швидко і з неймовірною силою.

Форма і розташування каналу припускають, що він діяв як масивна вирва, а це означає, що мегаповеність перелилася через Сицилійський поріг. Команда розробила комп'ютерну модель мегаповені, щоб змоделювати, як могла поводитися вода. Модель припускає, що повінь могла досягати швидкості до 115 км/год.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи справді на Землі був біблійний Всесвітній потоп. Дослідники вважають, що історії про Всесвітній потоп з'явилися набагато раніше, ніж сама Біблія.