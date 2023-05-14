Відома історія. Чи справді на Землі був біблійний Всесвітній потоп: що кажуть вчені

Дослідники вважають, що історії про Всесвітній потоп з'явилися набагато раніше, ніж сама Біблія.

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Одна з найвідоміших історій, про які йдеться у Біблії, зокрема у Старому Заповіті, стосується такої події, як Всесвітній потоп. Згідно з релігійними текстами, коли Ною було 600 років, з неба почав лити безперервний сильний дощ. Це призвело до того, що Землю було затоплено. Таким чином, згідно з головною книгою християнства, Бог наказав людей за їхні гріхи. Оскільки Ной був праведником, то Бог наказав йому побудувати ковчег (відомий як Ноїв ковчег) і взяти свою сім'ю, а також "кожній тварі по парі". Але чи насправді могла статися на Землі така глобальна подія як Всесвітній потоп? На це питання відповідають вчені, пише Live Science.

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Нині вчені вважають, що біблійна історія про Всесвітній потоп заснована на більш давніх, ніж сама Біблія оповіданнях. Швидше за все, автори Старого заповіту, створеного між 800 і 500 роками до нашої ери, надихалися більш ранніми оповіданнями. Вчені вважають, що швидше за все це був вільний переказ можливо зовсім не таких катастрофічних подій на планеті.

Одна з найвідоміших історій, про які йдеться у Біблії, зокрема у Старому Завіті, стосується такої події, як Всесвітній потоп Фото: Live Science

Вчені вважають, що в тексті, що описує потоп, є багато сумнівних моментів. Наприклад, Ной прожив 600 років, а як відомо, так довго люди жити не можуть. З іншого боку, якби в Ноїв ковчег помістилися тварини в кількості лише однієї пари, то цього не вистачило б для подальшого розвитку величезної різноманітності живих істот на Землі. І найголовніше взагалі незрозуміло, як тварини з різних кінців планети дісталися ковчегу. Отже, чи був Всесвітній потоп?

За словами Девіда Монтгомері з Вашингтонського університету, США, вчені досі так і не виявили в геологічній історії планети доказів того, що на Землі сталася така величезна повінь, як описано в Біблії.

"Ніякі наукові дані не показують, що на нашій планеті колись трапилося щось схоже на Всесвітній потоп. Це просто неможливо. Згідно з Біблією, вода досягла такого рівня, що покрила собою навіть найвищі гори, але цього не могло статися, тому що на нашій планеті просто немає такої кількості води", — каже Монтгомері.

За словами вченого, навіть якщо допустити факт того, що з неба почав лити дуже сильний постійний дощ, тобто вся вода з атмосфери впала на Землю, планету затопило б. Але в цьому випадку рівень водного покриву не перевищив би …2,5 см.

Монтгомері вважає, що навіть якби розтанули всі льодовики та крижані щити на Землі, то рівень водного покриву планети досяг би лише 60 метрів. Але можна взяти ще один потенційний чинник глобального потопу – підземні води. У корі Землі знаходиться приблизно 23 млн кубічних кілометрів води. Якби вся ця вода також вийшла на поверхню, планету покрило б водою на висоту в 180 метрів. Тобто з огляду на висоту, наприклад, гори Еверест, яка становить майже 9 км, усієї води на планеті не вистачило б, щоб затопити найвищі гори.

Враховуючи висоту, наприклад, гори Еверест, яка становить майже 9 км, усієї води на планеті не вистачило б, щоб затопити найвищі гори Фото: BBC

З іншого боку, за словами Монтгомері, джерелом історії про Всесвітній потоп могли бути більш локальні масштабні повені.

"Така величезна повінь, коли, наприклад, Середземне море могло вийти зі своїх берегів, було б справжньою катастрофою глобального масштабу для жителів прибережних регіонів. Власне, міг бути затоплений весь відомий їм світ. Тому не дивно, що цю повінь могли б назвати Всесвітнім потопом. Але даних про те, що така подія взагалі відбулася немає. Швидше за все це була менш масштабна повінь, яку перетворили на катастрофу світового масштабу", — говорить Монтгомері.

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