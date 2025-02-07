"Слоновья нога" на Чернобыльской АЭС: зачем ее расстреляли из автомата Калашникова

Масса расплавленного материала появилась после аварии на ЧАЭС под четвертым реактором.

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Печально известная "Слоновья нога" появилась после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1980-х годах всего пару секунд рядом с этим объектом обрекла бы человека на верную смерть, пишет IFLScience.

"Слоновья нога" – это затвердевшая масса расплавленного материала, которая сформировалась в подвале под четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где произошла самая страшная ядерная катастрофа в Европе.

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Авария произошла 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, которая располагалась невдалеке от города Припять. Из-за недоработок в конструкции и ошибок во время испытания безопасности четвертый реактор АЭС перегрелся и буквально взорвался, выбросив огромное количество радиоактивного материала в окружающую среду.

Дело в том, что ядерная катастрофа также выбрасывает невероятное количество тепла, которого вполне достаточно, чтобы сам реактор и его топливные стержни в лавоподобную жижу. В итоге, этот расплавленный материал из металла, песка и урана, остывает и затвердевает в образования. Их называют топливосодержащими материалами. Руины Чернобыльской АЭС усеяны такими материалами, но самой известной и смертоносной является "Слоновья нога".

Сразу после катастрофа на ЧАЭС "Слоновья нога" выбрасывала около 10 тыс. рентген ионизирующего излучения в час. К примеру, воздействие всего 500 рентген в течение 5 часов было бы верной смертью для человека. Кратковременное воздействие вызвало бы тяжелую лучевую болезнь.

С момент катастрофы "Слоновья нога" растеряла свою смертоносную мощь в результата естественного радиоактивного распада урана. Спустя годы бригады по ликвидации аварии смогли воочию увидеть этот зловещий объект Чернобыльской АЭС.

В 1996 году был сделан самый известный снимок "Слоновьей ноги" казахстанским ядерным экспертом Артуром Корнеевым. Ему было поручено отыскать неконтролируемое топливо в недрах ЧАЭС и измерить уровень радиации.

Согласно неподтвержденным данным, Корнеев умер в 2022 году в возрасте 73 лет. Известно, что в последние годы своей жизни ученый страдал от проблем со здоровьем, связанным с воздействием радиации.

Но в задачи исследователей входили не только снимки "Слоновьей ноги", им также нужно было взять ее образцы. Тогда еще материал в образовании был настолько плотным, что ученым пришлось использовать автомат Калашникова, чтобы отколоть кусочки для анализа.

Эту историю подтвердили несколько источником, включая ученый из Радиевого института им. В. Г. Хлопина Бориса Буракова. Он рассказал об этом во время своего доклада в 2013 году в Вене.

Со временем, когда уровень радиации продолжал падать, "Слоновья нога" стала намного мягче. Сейчас это образование имеет консистенцию близкую к песку, отмечают эксперты.

Напомним, в Чернобыле биологи обнаружили животных, на которых не влияет радиация. Ученые считают, что это может дать определенное представление о механизмах репарации ДНК, которые однажды могут быть адаптированы для использования в медицине для людей.