"Слонова нога" на Чорнобильській АЕС: навіщо її розстріляли з автомата Калашникова

Маса розплавленого матеріалу з'явилася після аварії на ЧАЕС під четвертим реактором.

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Сумнозвісна "Слонова нога" з'явилася після катастрофи на Чорнобильській АЕС. У 1980-х роках лише кілька секунд поруч із цим об'єктом прирекла б людину на вірну смерть, пише IFLScience.

"Слонова нога" — це затверділа маса розплавленого матеріалу, яка сформувалася в підвалі під четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де сталася найстрашніша ядерна катастрофа в Європі.

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Аварія сталася 26 квітня 1986 року на ЧАЕС, яка розташовувалася неподалік від міста Прип'ять. Через недоробки в конструкції та помилки під час випробування безпеки четвертий реактор АЕС перегрівся і буквально вибухнув, викинувши величезну кількість радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище.

Річ у тім, що ядерна катастрофа також викидає неймовірну кількість тепла, якого цілком достатньо, щоб сам реактор і його паливні стрижні перетворилися на лавоподібну рідину. У підсумку, цей розплавлений матеріал з металу, піску та урану, остигає і твердне в утворення. Їх називають паливовмісними матеріалами. Руїни Чорнобильської АЕС усіяні такими матеріалами, але найвідомішою і найсмертоноснішою є "Слонова нога".

Відразу після катастрофи на ЧАЕС "Слонова нога" викидала близько 10 тис. рентгенів іонізуючого випромінювання на годину. Приміром, вплив лише 500 рентген протягом 5 годин був би вірною смертю для людини. Короткочасний вплив викликав би важку променеву хворобу.

З моменту катастрофи "Слонова нога" розгубила свою смертоносну міць у результаті природного радіоактивного розпаду урану. Через роки бригади з ліквідації аварії змогли на власні очі побачити цей зловісний об'єкт Чорнобильської АЕС.

У 1996 році був зроблений найвідоміший знімок "Слонячої ноги" казахстанським ядерним експертом Артуром Корнєєвим. Йому було доручено відшукати неконтрольоване паливо в надрах ЧАЕС і виміряти рівень радіації.

Згідно з непідтвердженими даними, Корнєєв помер 2022 року у віці 73 років. Відомо, що в останні роки свого життя вчений страждав від проблем зі здоров'ям, пов'язаних із впливом радіації.

Але в завдання дослідників входили не тільки знімки "Слонячої ноги", їм також потрібно було взяти її зразки. Тоді ще матеріал в утворенні був настільки щільним, що вченим довелося використовувати автомат Калашникова, щоб відколоти шматочки для аналізу.

Цю історію підтвердили кілька джерел, включно з ученим із Радієвого інституту ім. В. Г. Хлопіна Борисом Бураковим. Г. Хлопіна Бориса Буракова. Він розповів про це під час своєї доповіді 2013 року у Відні.

Згодом, коли рівень радіації продовжував падати, "Слонова нога" стала набагато м'якшою. Зараз це утворення має консистенцію близьку до піску, зазначають експерти.

Нагадаємо, у Чорнобилі біологи виявили тварин, на яких не впливає радіація. Вчені вважають, що це може дати певне уявлення про механізми репарації ДНК, які одного разу можуть бути адаптовані для використання в медицині для людей.