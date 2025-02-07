Туристический путеводитель по Солнечной системе, где одна планета еще хуже другой

Ученые рассказали, какая из планет Солнечной системы наименее пригодна для космического туризма.

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Сумасшедшее давление, токсичная атмосфера и невыносимые температуры ждут туристов на планетах Солнечной системы. Но с какими еще экологическими опасностями вы столкнетесь? Какие планеты будут самыми безопасными, а какие самыми опасными? И как долго вы сможете выжить на любой из них?

Прежде чем отправиться в путешествие по Солнечной системе, вам следует взять с собой бутылку воды. Земля — единственная известная планета, на поверхности которой постоянно имеются водоемы с жидкой водой. Но даже достаточное количество провианта не гарантирует, что вы вернетесь живыми и невредимыми.

Меркурий

Самая маленькая планета Солнечной системы Фото: NASA

Начнем с посещения Меркурия, самой маленькой планеты в Солнечной системе. Эта каменистая, усеянная кратерами планета лишь немного больше нашей Луны. И она расположена очень близко к Солнцу на расстоянии 58 млн км. Несмотря на то, что день на Меркурии равен примерно 59 дням на Земле, ваше путешествие не продлится и близко так долго.

Из-за очень медленного вращения Меркурия шансы приземлиться на его дневной стороне очень велики, а там температура достигает 430°C.

Другая проблема заключается в том, что температура на ночной стороне падает до -180°C.

Лучшим местом для высадки будет уютное местечко где-то посередине. Но не стоит забывать, что атмосфера на Меркурии состоит их кислорода, натрия, водорода, гелия и калия, поэтому вряд ли туристы протянут больше двух минут.

Венера

Венера — вторая планета от Солнца Фото: space.com

Давайте посмотрим, как будет выглядеть день на второй планете от Солнца, Венере. Вас ждет очень теплый прием, потому что температура поверхности составляет 475°C. А один день на Венере длится 243 земных дня. Если у вас нет невероятно прочного космического корабля, вы не сможете подобраться слишком близко к поверхности. И даже если бы вы это сделали, вы бы не продержались очень долго.

У Венеры плотная и токсичная атмосфера, в которой в 154 000 раз больше углерода, чем в атмосфере Земли. И она окутана желтоватыми облаками серной кислоты. Можно сказать, что атмосфера Венеры — это неуправляемый парниковый эффект. Из-за токсичности и жары, сжигающей вас дотла, вы не выживете и секунды на планете.

Марс

Марс может оказаться наилучшим выбором среди наихудших Фото: space.com

Теперь можно перейти к Марсу. Если только вы не хотите вернуться на Землю, чтобы сделать пару глотков свежего воздуха. На Марсе будет достаточно комфортный день, который длится чуть больше 24 часов. Но воздух на Красной планете уже не будет таким комфортным, так как атмосфера планеты состоит из углекислого газа, аргона, азота и небольшого количества кислорода и водяного пара.

Поверхность Марса холодная, со средней температурой -62°C. Добавьте к этому слишком низкую для адаптации температуру поверхности и непригодный для дыхания воздух, и вы не выживете здесь и нескольких минут.

Юпитер

Газовый гигант Юпитер Фото: NASA

На следующей планете вы не сможете достичь поверхности. Это потому, что на газовом гиганте Юпитере ее нет. Эта планета более чем в два раза массивнее всех остальных планет в нашей Солнечной системе вместе взятых. И ее атмосфера в основном состоит из водорода, гелия и холодных, ветреных облаков аммиака и воды.

Юпитер может выглядеть громоздким, но это совсем не мешает ему быстро вращаться. Из-за таких высоких скоростей вращения, в атмосфере Юпитера бушуют очень сильные ветра. Плюс Большое Красное Пятно, которое представляет собой шторм больше Земли.

Если вы упадете на планету, вы войдете в атмосферу на колоссальной скорости 49 км/с. И по мере вашего падения атмосфера станет более плотной и турбулентной. Вы можете почувствовать, что снова и снова врезаетесь в стену.

Если вы спуститесь на 692 км, то обнаружите, что давление там выше, чем на дне Марианской впадины, самого глубокого места на Земле. Если бы давление вас не убило, то температура, которая в среднем составляет -145°C, точно убила бы. На Юпитере вы не выжили бы и секунды.

Сатурн

Сатурн будет не лучшим местом для отдыха Фото: Damian Peach

Сатурн – еще один газовый гигант, который просто не имеет твердой поверхности. И, как на Юпитере, день там длится около 10,7 часов. Здесь бы вы столкнулись со смертельно сильными ветрами, достигающими 1800 км/ч.

С непригодной для дыхания атмосферой, состоящей из водорода и гелия, Сатурн не способен поддерживать жизнь. Но, возможно, вам повезет больше на одном из его спутников. Возьмите Титан и Энцелад. Эти два спутника имеют внутренние океаны, которые теоретически могут поддерживать жизнь.

Уран

Уран вращается с востока на запад и лежит на боку Фото: X-ray: NASA/CXO/University College London

Перейдем к первому из ледяных гигантов в нашей Солнечной системе — Урану. День на нем длится около 17 часов, а еще планета вращается с востока на запад и лежит на боку.

Неудивительно, что атмосфера у Урана непригодна для дыхания, она состоит из водорода, гелия и метана. Последний компонент придает Урану незабываемый сине-зеленый цвет и вонь тухлых яиц.

На Уране есть и другие необычные опасности, к которым вам нужно быть готовым, такие как таинственные вспышки рентгеновских лучей и смертоносный алмазный дождь.

Вы не ослышались. Сильно сжатые алмазы из атомов углерода, падающие из атмосферы. Но не волнуйтесь. Огромное давление убьет вас менее чем за секунду.

Нептун

Уран - темная, холодная планета со сверхзвуковыми ветрами Фото: NASA

Последний, но не менее важный, Нептун. Темная, холодная планета со сверхзвуковыми ветрами, скорость которых достигает 2000 км/ч. Это быстрее максимальной скорости истребителя. Так что если давление не убьет вас раньше, эти сверхзвуковые ветры, вероятно, сделают свое дело.

День на Нептуне длится 16 земных часов, но так долго вы на этой планете не протянете.