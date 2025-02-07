Туристичний путівник Сонячною системою, де одна планета ще гірша за іншу

Учені розповіли, яка з планет Сонячної системи найменш придатна для космічного туризму.

Related video

Божевільний тиск, токсична атмосфера і нестерпні температури чекають на туристів на планетах Сонячної системи. Але з якими ще екологічними небезпеками ви зіткнетеся? Які планети будуть найбезпечнішими, а які найнебезпечнішими? І як довго ви зможете вижити на будь-якій із них?

Перш ніж вирушити в подорож Сонячною системою, вам слід узяти з собою пляшку води. Земля — єдина відома планета, на поверхні якої постійно є водойми з рідкою водою. Але навіть достатня кількість провіанту не гарантує, що ви повернетеся живими і неушкодженими.

Меркурій

Найменша планета Сонячної системи Фото: NASA

Почнемо з відвідин Меркурія, найменшої планети в Сонячній системі. Ця кам'яниста, всіяна кратерами планета лише трохи більша за наш Місяць. І вона розташована дуже близько до Сонця на відстані 58 млн км. Попри те, що день на Меркурії дорівнює приблизно 59 дням на Землі, ваша подорож не триватиме і близько так довго.

Через дуже повільне обертання Меркурія шанси приземлитися на його денному боці дуже великі, а там температура сягає 430°C.

Інша проблема полягає в тому, що температура на нічному боці падає до -180°C.

Найкращим місцем для висадки буде затишне містечко десь посередині. Але не варто забувати, що атмосфера на Меркурії складається з кисню, натрію, водню, гелію і калію, тому навряд чи туристи протримаються понад дві хвилини.

Венера

Венера — друга планета від Сонця Фото: space.com

Давайте подивимося, який вигляд матиме день на другій планеті від Сонця, Венері. На вас чекає дуже теплий прийом, бо температура поверхні становить 475°C. А один день на Венері триває 243 земні дні. Якщо у вас немає неймовірно міцного космічного корабля, ви не зможете підібратися надто близько до поверхні. І навіть якби ви це зробили, ви б не протрималися дуже довго.

У Венери щільна і токсична атмосфера, в якій у 154 000 разів більше вуглецю, ніж в атмосфері Землі. І вона оповита жовтуватими хмарами сірчаної кислоти. Можна сказати, що атмосфера Венери — це некерований парниковий ефект. Через токсичність і спеку, що спалює вас вщент, ви не виживете й секунди на планеті.

Марс

Марс може виявитися найкращим вибором серед найгірших Фото: space.com

Тепер можна перейти до Марса. Якщо тільки ви не хочете повернутися на Землю, щоб зробити кілька ковтків свіжого повітря. На Марсі буде досить комфортний день, який триває трохи більше ніж 24 години. Але повітря на Червоній планеті вже не буде таким комфортним, оскільки атмосфера планети складається з вуглекислого газу, аргону, азоту і невеликої кількості кисню і водяної пари.

Поверхня Марса холодна, із середньою температурою -62°C. Додайте до цього занадто низьку для адаптації температуру поверхні та непридатне для дихання повітря, і ви не виживете тут і кількох хвилин.

Юпітер

Газовий гігант Юпітер Фото: NASA

На наступній планеті ви не зможете досягти поверхні. Це тому, що на газовому гіганті Юпітері її немає. Ця планета більш ніж удвічі масивніша за всі інші планети в нашій Сонячній системі разом узяті. І її атмосфера здебільшого складається з водню, гелію і холодних, вітряних хмар аміаку і води.

Юпітер може виглядати громіздким, але це зовсім не заважає йому швидко обертатися. Через такі високі швидкості обертання, в атмосфері Юпітера вирують дуже сильні вітри. Плюс Велика Червона Пляма, яка являє собою шторм більший за Землю.

Якщо ви впадете на планету, ви ввійдете в атмосферу на колосальній швидкості 49 км/с. І в міру вашого падіння атмосфера стане більш щільною і турбулентною. Ви можете відчути, що знову і знову врізаєтеся в стіну.

Якщо ви спуститеся на 692 км, то виявите, що тиск там вищий, ніж на дні Маріанської западини, найглибшого місця на Землі. Якби тиск вас не вбив, то температура, яка в середньому становить -145°C, точно вбила б. На Юпітері ви не вижили б і секунди.

Сатурн

Сатурн буде не найкращим місцем для відпочинку Фото: Сатурн

Сатурн — ще один газовий гігант, який просто не має твердої поверхні. І, як на Юпітері, день там триває близько 10,7 годин. Тут би ви зіткнулися зі смертельно сильними вітрами, що досягають 1800 км/год.

З непридатною для дихання атмосферою, що складається з водню і гелію, Сатурн не здатний підтримувати життя. Але, можливо, вам пощастить більше на одному з його супутників. Візьміть Титан і Енцелад. Ці два супутники мають внутрішні океани, які теоретично можуть підтримувати життя.

Уран

Уран обертається зі сходу на захід і лежить на боці Фото: X-ray: NASA/CXO/University College London

Перейдемо до першого з крижаних гігантів у нашій Сонячній системі — Урану. День на ньому триває близько 17 годин, а ще планета обертається зі сходу на захід і лежить на боці.

Не дивно, що атмосфера в Урана непридатна для дихання, вона складається з водню, гелію і метану. Останній компонент надає Урану незабутнього синьо-зеленого кольору і смороду тухлих яєць.

На Урані є й інші незвичайні небезпеки, до яких вам потрібно бути готовим, такі як таємничі спалахи рентгенівських променів і смертоносний алмазний дощ.

Ви не помилилися. Сильно стиснуті алмази з атомів вуглецю, що падають з атмосфери. Але не хвилюйтеся. Величезний тиск уб'є вас менш ніж за секунду.

Нептун

Уран — темна, холодна планета з надзвуковими вітрами Фото: NASA

Останній, але не менш важливий, Нептун. Темна, холодна планета з надзвуковими вітрами, швидкість яких сягає 2000 км/год. Це швидше за максимальну швидкість винищувача. Тож якщо тиск не вб'є вас раніше, ці надзвукові вітри, ймовірно, зроблять свою справу.

День на Нептуні триває 16 земних годин, але так довго ви на цій планеті не протягнете.