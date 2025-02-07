Самые большие и громкие животные в мире "невидимы" для косаток в океане: как им это удается

Исследователи раскрыли секрет того, как синим китам, несмотря на свои впечатляющие размеры и шумность, удается скрываться от грозных хищников.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества живых организмов. В том числе именно в океане обитают самые крупные, одни из самых шумных животных на Земле — синие киты, пишет IFLScience.

Избегать хищников — одна из важнейших задач для многих представителей животного мира и она необходима даже гигантам океана, таким как усатые киты. Предыдущие исследования уже показали, что косатки, по сути, являются единственными естественными хищниками крупнейших животных на планете. Но теперь ученые также обнаружили, что некоторые виды китов могут шептаться в океане, чтобы избежать встречи с косатками, надеясь проскользнуть незамеченными.

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В ходе исследования ученые сгруппировали различные виды китов в зависимости от их реакции на косаток. В общей сложности все они действуют одним из двух способов:

выбирают бегство;

выбирают биться.

Результаты указывают на то, что в "бой" идут североатлантические гладкие киты, гренландские киты, горбатые и серые киты. Представители этой группы медлительны, рожают детенышей на мелководье и остаются, чтобы защитить свое потомство. В то же время голубые киты, финвалы, сейвалы, малые полосатики и полосатики Брайда выбирают "бегство" — они движутся быстрее, а потому вынашивают детенышей в открытом океане, а также стараются убежать от косаток.

Любопытно, что киты, выбирающие бегство, также являются теми, кто издает одни из самых громких звуков в океане. Как правило, косатки могут услышать их на расстоянии более 1 километра. Предыдущие исследования уже показали, что косатки не могут распознавать звуки в океане частотой менее 100 герц и могут слышать только очень громкие звуки ниже 1500 герц.

По словам автора исследования Тревора Бранча, киты, выбирающие бегство, как правило, производят шумы частотой менее 1500 Гц и являются так называемой "акустически криптической" стратегией избегания хищников у косаток.

Ученые пришли к выводу, что стратегии борьбы и бегства определенно развились в ответ на хищничество косаток, так как у усатых китов попросту нет других естественных хищников. В то время как боевые виды собираются в группы для размножения на мелководье, они часто пользуются своей безопасностью в численности и будут активно защищать детенышей вместе. Это удобно для размножения, поскольку китам не нужно далеко уплывать, чтобы найти себе пару. Однако самцы китов должны впечатлять самок своими песнями.

Киты, выбирающие бегство, нашли что-то вроде компромисса: они поют достаточно громко, чтобы привлечь самку, но не настолько громко, чтобы косатки могли обнаружить их. Исследователи также обнаружили, что эта группа китов может кричать на более низких частотах — это позволяет звуку распространяться дальше, но не выдавать местоположение китов хищникам.

По словам Бранча, сверхнизкие-сверхгромкие песни летающих видов, таких как синие киты и финвалы, являются идеальным инструментом: они могут привлекать самку с расстояния в сотни километров, оставаясь при этом акустически невидимыми для косаток.

Рассматривая исследования различных видов китов и их песен, исследование показало, что виды, способные летать, "производят меньше типов звуков, и их звуки, как правило, более простые и монотонные". Все виды, способные сражаться, были физически способны производить звуки ниже диапазона слуха косаток, но вместо этого кричали в широком диапазоне частот.

Результаты также показали, что самый крупный вид на планете — синие киты — способны ускользать от косаток, издавая звуки, которые хищники не могут услышать, ниже 80 герц. То же самое относится и к финвалам, которые кричат на частотах даже ниже, чем синие киты. Любопытно, что серые киты, которые могут сражаться, также не кричат выше 1500 герц — ученые полагают, что это связано с их миграцией.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились отслеживать самых скрытных животных в океане.