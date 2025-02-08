Ученые из Харькова выяснили, почему произошло самое массовое падение космических аппаратов в истории

В феврале 2022 года специалисты компании SpaceX и всей космической отрасли были шокированы потерей сразу 38 спутников Starlink. Спутники находились на промежуточной низкой орбите.

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Команда исследователей во главе с учеными Института ионосферы НТУ "Харьковского политехнического университета" обнаружила проблему прогнозирования атмосферы, которая может приводить к потере космических аппаратов, находящихся на низкой околоземной орбите. Об этом сообщили на сайте ХПИ.

Результаты научной работы были опубликованы в одном из наиболее влиятельных изданий мира о Земле и ее оболочках — журнале геофизических исследований Geophysical Research Letters (США).

Так, в феврале 2022 года специалисты компании SpaceX и всей космической отрасли были шокированы потерей сразу 38 спутников Starlink. Спутники находились на промежуточной низкой орбите (~200 км) и должны были быть постепенно подняты на несколько сотен километров выше, но вместо этого потеряли управление, сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Убытки SpaceX составили десятки миллионов долларов.

"Это стало полной неожиданностью для всех. Произошла самая массовая потеря космических аппаратов в истории. Огромные финансовые убытки и, самое главное, необходимость предотвратить повторение подобной катастрофы побудили искать ответ на главный вопрос: что случилось? Трудно припомнить еще один такой случай, когда большинство специалистов в области космической физики откладывают все свои дела и фокусируются на одной-единственной проблеме. Но эта проблема действительно того стоит", — рассказывает ученый Харьковского Политеха Дмитрий Котов

За несколько лет появились десятки исследований, которые объясняли катастрофу Starlink влиянием магнитных бурь, которые происходили в то же время. Впрочем, харьковские ученые предположили, что причина катастрофы в чем-то другом.

Оборудование ионосферной обсерватории НИИ ионосферы НТУ ХПИ

Используя данные наблюдений ионосферы, полученные, в том числе, с помощью ионосферной обсерватории и математическое моделирование околоземного космического пространства, ученые сделали два открытия.

"Первое — атмосфера уже была необычной еще до начала магнитных бурь. Она была заметно гуще прогнозов международной модели, которую специалисты используют для вычислений торможения спутников в атмосфере. То есть может быть так, что Starlink сошли бы с орбиты и без влияния бури. А второе открытие заключается в том, что подобные ситуации, когда атмосфера является очень плохо прогнозируемой, случаются довольно часто. Следовательно, пока модель атмосферы не будет усовершенствована, повторение подобных катастроф вполне вероятно", — говорит Дмитрий Котов.

По его словам, теперь им предстоит исследование атмосферы в спокойных условиях, а она может быть непредсказуемой.

Напомним, что ученые показали новый ядерный генератор для получения электроэнергии на Луне. Миссии на Луне требуют решения проблемы постоянного обеспечения электроэнергией космических аппаратов, работающих на спутнике Земли.