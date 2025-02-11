Земля вступает в пугающую новую климатическую фазу: как в будущем изменится климат планеты

Два независимых исследования показали один и тот же тревожный результат относительно того, как изменится земной климат в будущем.

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Наша планета официально перешагнула порог в 1,5°C, установленный как приоритетная цель Парижского климатического договора, подписанного в 2015 году. Несмотря на обещания человечества сократить выбросы парниковых газов и удержать планетарное потепление на уровне не более 1,5°C выше доиндустриального. В 2024 году температура на Земле впервые превысила этот предел и теперь два независимых исследования пришли к одному и тому же выводу: климат планеты, вероятно, вступил в пугающую новую фазу, пишет Science Alert.

Хорошие новости — прошлогоднего рекорда все еще недостаточно, чтобы объявить о том, что Парижский порог был преодолен, поскольку температурные цели в рамках соглашения измеряются в течение нескольких десятилетий, а не коротких выходов за пределы отметки 1,5°C.

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В новых исследованиях ученые использовали совершенно другой показатель: оба анализировали исторические и климатические данные, чтобы определить, были ли очень жаркие годы в недавнем прошлом признаком того, что будет нарушен будущий долгосрочный порог потепления. Ответ оказался положительным: результаты исследования указывают на то, что рекордно жаркий 2024 год означает, что Земля преодолевает предел в 1,5°C. Плохие новости: за этим пределом, как считают ученые, последует катастрофа природных систем, поддерживающих жизнь на Земле.

Отметим, что большинство климатических организаций по всему миру сходятся во мнении, что прошлый год стал самым жарким в истории наблюдений. Глобальная средняя температура в 2024 году была примерно на 1,6 °C выше средних температур конца 19 века, до того, как люди начали сжигать ископаемое топливо в больших масштабах. Недавно на Земле также наблюдались отдельные дни и месяцы, превышающие отметку потепления в 1,5 °C.

Исследователи отмечают, что глобальная температура Земли меняется от года к году: например, скачок температуры в 2024 году во многом был вызван изменением климата, он также был вызван естественным явлением Эль-Ниньо в начале года. На данный момент эта тенденция рассеялась, и прогнозируется, что 2025 год будет немного прохладнее.

Однако новые исследования предполагают, что даже один месяц или год с глобальным потеплением на 1,5 °C может означать, что Земля вступает в долгосрочное нарушение этого жизненно важного порога. Обе работы проводились независимо исследователями в Европе и Канаде. В каждой из работ ученые задавались одним и тем же вопросом: является ли год с глобальным потеплением выше 1,5 °C предупреждающим знаком того, что мы уже пересекаем порог Парижского соглашения?

2024 год стал самым жарким годом в истории и первым годом, преодолевшим отметку в 1,5 °C Фото: WMO

В обоих исследованиях для решения этого вопроса использовались наблюдения и моделирование климатических моделей с немного разными подходами. В европейской статье ученые рассмотрели исторические тенденции потепления. Команда обнаружила, когда средняя температура планеты достигла определенного порога, следующий 20-летний период также достигал этого порога.

Эта закономерность предполагает, что Земля достигла потепления на 1,5 °C в прошлом году и, вероятно, вступила в 20-летний период, когда средние температуры также достигнут 1,5 °C. Оба исследования также показывают, что даже если строгое сокращение выбросов начнется сейчас, Земля все равно, вероятно, пересечет порог в 1,5 °C.

Исследователи пришли к выводу: то, что человечество будет делать дальше, имеет решающее значение. Десятилетиями предполагалось, что сжигание ископаемого топлива для получения энергии выделяет углекислый газ и другие газы, которые нагревают планету. Однако наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов в действительности лишь продолжают расти. С тех пор как Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала свой первый отчет в 1990 году, ежегодные выбросы углекислого газа в мире выросли примерно на 50%. Простыми словами, мир попросту не движется в правильном направлении.

Если Земля действительно уже пересекла отметку в 1,5 °C, и человечество хочет снова опуститься ниже порога, нам нужно будет охладить планету, достигнув "отрицательных выбросов" — удалив из атмосферы больше парниковых газов, чем мы выбрасываем. Увы, это сложная задача.

Разрушительные последствия изменения климата уже ощущаются по всему миру. Для будущих поколений ущерб будет еще сильнее. Уникальные системы Земли, такие как Большой Барьерный риф, уже страдают из-за этого потепления. Наблюдения показывают, что океаны же становятся теплее, а уровень моря повышается, разрушая береговые линии и угрожая морской жизни. Лесные пожары и экстремальные погодные условия, особенно волны тепла, становятся все более частыми и сильными. Это оказывает давление на природу, общество и нашу экономику.

К счастью для нас, ученые все еще полагают, что люди могут переломить ситуацию, несмотря на то, что сегодня человечество отстает в борьбе с изменением климата. Результаты двух новых исследований показывают, что мы должны срочно адаптироваться к дальнейшему глобальному потеплению.

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