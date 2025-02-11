Земля вступає в страшну нову кліматичну фазу: як у майбутньому зміниться клімат планети

Два незалежні дослідження показали один і той самий тривожний результат щодо того, як зміниться земний клімат у майбутньому.

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Наша планета офіційно переступила поріг у 1,5°C, встановлений як пріоритетна мета Паризького кліматичного договору, підписаного 2015 року. Попри обіцянки людства скоротити викиди парникових газів і утримати планетарне потепління на рівні не більш як 1,5°C вище доіндустріального. У 2024 році температура на Землі вперше перевищила цю межу, і тепер два незалежних дослідження дійшли одного й того самого висновку: клімат планети, імовірно, вступив у страшну нову фазу, пише Science Alert.

Хороші новини — торішнього рекорду все ще недостатньо, щоб оголосити про те, що Паризький поріг було подолано, оскільки температурні цілі в рамках угоди вимірюються протягом кількох десятиліть, а не коротких виходів за межі позначки 1,5°C.

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У нових дослідженнях учені використовували зовсім інший показник: обидва аналізували історичні та кліматичні дані, щоб визначити, чи були дуже спекотні роки в нещодавньому минулому ознакою того, що буде порушено майбутній довгостроковий поріг потепління. Відповідь виявилася позитивною: результати дослідження вказують на те, що рекордно спекотний 2024 рік означає, що Земля долає межу в 1,5°C. Погані новини: за цією межею, як вважають учені, настане катастрофа природних систем, що підтримують життя на Землі.

Зазначимо, що більшість кліматичних організацій по всьому світу сходяться на думці, що минулий рік став найспекотнішим в історії спостережень. Глобальна середня температура у 2024 році була приблизно на 1,6 °C вищою за середні температури кінця 19 століття, до того, як люди почали спалювати викопне паливо у великих масштабах. Нещодавно на Землі також спостерігалися окремі дні та місяці, що перевищують позначку потепління в 1,5 °C.

Дослідники зазначають, що глобальна температура Землі змінюється від року до року: наприклад, стрибок температури у 2024 році багато в чому був викликаний зміною клімату, він також був викликаний природним явищем Ель-Ніньйо на початку року. Наразі ця тенденція розсіялася, і прогнозується, що 2025 рік буде трохи прохолоднішим.

Однак нові дослідження припускають, що навіть один місяць або рік із глобальним потеплінням на 1,5 °C може означати, що Земля вступає в довгострокове порушення цього життєво важливого порога. Обидві роботи проводилися незалежно дослідниками в Європі та Канаді. У кожній із робіт вчені ставили одне й те саме запитання: чи є рік із глобальним потеплінням вище 1,5 °C попереджувальним знаком того, що ми вже перетинаємо поріг Паризької угоди?

2024 рік став найспекотнішим роком в історії і першим роком, що подолав позначку в 1,5 °C Фото: WMO

В обох дослідженнях для розв'язання цього питання використовували спостереження та моделювання кліматичних моделей з дещо різними підходами. У європейській статті вчені розглянули історичні тенденції потепління. Команда виявила, коли середня температура планети досягала певного порогу, наступний 20-річний період також досягав цього порогу.

Ця закономірність передбачає, що Земля досягла потепління на 1,5 °C торік і, ймовірно, вступила у 20-річний період, коли середні температури також досягнуть 1,5 °C. Обидва дослідження також показують, що навіть якщо суворе скорочення викидів почнеться зараз, Земля однаково, ймовірно, перетне поріг у 1,5 °C.

Дослідники дійшли висновку: те, що людство робитиме далі, має вирішальне значення. Десятиліттями передбачалося, що спалювання викопного палива для отримання енергії виділяє вуглекислий газ та інші гази, які нагрівають планету. Однак спостереження показують, що викиди парникових газів насправді лише продовжують зростати. Відтоді як Міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала свій перший звіт 1990 року, щорічні викиди вуглекислого газу у світі зросли приблизно на 50%. Простими словами, світ просто не рухається в правильному напрямку.

Якщо Земля дійсно вже перетнула позначку в 1,5 °C, і людство хоче знову опуститися нижче порога, нам потрібно буде охолодити планету, досягнувши "негативних викидів" — видаливши з атмосфери більше парникових газів, ніж ми викидаємо. На жаль, це складне завдання.

Руйнівні наслідки зміни клімату вже відчуваються по всьому світу. Для майбутніх поколінь збиток буде ще сильнішим. Унікальні системи Землі, такі як Великий Бар'єрний риф, уже страждають через це потепління. Спостереження показують, що океани ж стають теплішими, а рівень моря підвищується, руйнуючи берегові лінії та загрожуючи морському життю. Лісові пожежі та екстремальні погодні умови, особливо хвилі тепла, стають дедалі частішими та сильнішими. Це чинить тиск на природу, суспільство і нашу економіку.

На щастя для нас, вчені все ще вважають, що люди можуть переломити ситуацію, попри те, що сьогодні людство відстає в боротьбі зі зміною клімату. Результати двох нових досліджень показують, що ми повинні терміново адаптуватися до подальшого глобального потепління.

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