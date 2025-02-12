Если все люди на Земле утратят волосы, гарантирует ли это исчезновение вшей: ученые дали ответ

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, может ли полная утрата волос повлиять на то, что вши исчезнут с лица планеты.

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Каждый родитель, вычесывая волосы своего ребенка от вшей, испытывал непреодолимое искушение схватить электробритву и покончить с этим. Но действительно ли утрата всех волос способна избавить мир ото вшей? В новом исследовании ученые дали ответ на этот вопрос, пишет IFLScience.

Теоретически, отсутствие волос действительно могло бы решить проблему вшей, так как эти паразиты живут на наших волосах и специально приспособлены к этой среде обитания и попросту не способны выжить в шерсти других животных. Таким образом, если бы у людей не было волос, этим паразитам просто негде было бы жить.

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Однако на практике этого, увы, было бы довольно трудно достичь — не в последнюю очередь потому, что для этого людям пришлось бы удалить волосы по всему телу. Науке известно, что люди переносят три разных эктопаразита:

головных вшей;

платяных вшей;

лобковых вшей.

Как следует из названий, каждый из этих видов занимает определенную территорию: например, лобковые вши чувствую себя комфортно среди густых и щетинистых волос в нижней части человеческого тела, однако они с трудом могут цепляться за волосы на голове.

Несколько исследований также предположили, что заражение вшами может снижаться по всему миру, поскольку удаление лобковых волос становится все более распространенным. Например, в статье 2006 году ученые намекнули, что на Земле может не остаться вшей, если бразильская депиляция будет становиться все более распространенной.

В другом исследовании 2014 году ученые обнаружили, что лобковые вши теперь значительно чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Такая статистика коррелирует с растущей популярностью бразильской депиляции среди женщин.

Все эти результаты намекают на то, что вши действительно могут исчезнуть с лица Земли, если люди будут удалять все волосы. Впрочем, такое решение предполагает, что человечеству придется сделать это одновременно и поддерживать "лысость тела" в течение некоторого периода времени. Для безопасности нам также придется постирать все шляпы в мире и, возможно, всю нашу одежду, так как они тоже могут содержать гниды. И наволочки тоже, если мы действительно серьезно настроены.

Если предположить, что люди когда-то пойдут на этот шаг, план действительно потенциально может избавить мир от вшей. Однако подобные эксперименты никогда не проводились, а потому ученым сложно спрогнозировать, сработает ли он.

Например, даже если все эктопаразиты будут уничтожены, ученые подозревают, что другие виды, вероятно, смогут заполнить этот пробел, когда волосы на телах людей отрастут вновь. В конце концов, мы знаем, что человеческие головные и платяные вши произошли от похожих паразитов шимпанзе, а лобковые вши произошли от горилл, чей мех красивый и по текстуре напоминает лобковые волосы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые исследовали эволюцию вшей, чтобы понять нашу историю.