Якщо всі люди на Землі втратять волосся, чи гарантує це зникнення вошей: учені дали відповідь

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи може повна втрата волосся вплинути на те, що воші зникнуть з лиця планети.

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Кожні батьки, вичісуючи волосся своєї дитини від вошей, відчували непереборну спокусу схопити електробритву і покінчити з цим. Але чи справді втрата всього волосся здатна позбавити світ від вошей? У новому дослідженні вчені дали відповідь на це питання, пише IFLScience.

Теоретично, відсутність волосся справді могла б розв'язати проблему вошей, оскільки ці паразити живуть на нашому волоссі та спеціально пристосовані до цього середовища проживання і просто не здатні вижити у шерсті інших тварин. Таким чином, якби у людей не було волосся, цим паразитам просто ніде було б жити.

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Однак на практиці цього, на жаль, було б досить важко досягти — не в останню чергу тому, що для цього людям довелося б видалити волосся по всьому тілу. Науці відомо, що люди переносять три різні ектопаразити:

головних вошей;

платтяних вошей;

лобкових вошей.

Як випливає з назв, кожен із цих видів займає певну територію: наприклад, лобкові воші почуваються комфортно серед густого і щетинистого волосся в нижній частині людського тіла, проте вони насилу можуть чіплятися за волосся на голові.

Кілька досліджень також припустили, що зараження вошами може знижуватися по всьому світу, оскільки видалення лобкового волосся стає дедалі поширенішим. Наприклад, у статті 2006 року вчені натякнули, що на Землі може не залишитися вошей, якщо бразильська депіляція ставатиме дедалі поширенішою.

В іншому дослідженні 2014 року вчені виявили, що лобкові воші тепер значно частіше трапляються у чоловіків, ніж у жінок. Така статистика корелює з популярністю бразильської депіляції, що зростає серед жінок.

Усі ці результати натякають на те, що воші справді можуть зникнути з лиця Землі, якщо люди видалятимуть усе волосся. Утім, таке рішення передбачає, що людству доведеться зробити це одночасно і підтримувати "лисість тіла" протягом деякого періоду. Задля безпеки нам також доведеться випрати всі капелюхи у світі та, можливо, увесь наш одяг, бо вони теж можуть містити гниди. І наволочки теж, якщо ми дійсно серйозно налаштовані.

Якщо припустити, що люди колись підуть на цей крок, план дійсно потенційно може позбавити світ вошей. Однак подібні експерименти ніколи не проводилися, а тому вченим складно спрогнозувати, чи спрацює він.

Наприклад, навіть якщо всі ектопаразити будуть знищені, вчені підозрюють, що інші види, ймовірно, зможуть заповнити цю прогалину, коли волосся на тілах людей відросте знову. Зрештою, ми знаємо, що людські головні та платтяні воші походять від схожих паразитів шимпанзе, а лобкові воші походять від горил, чиє хутро гарне і за текстурою нагадує лобкове волосся.

Раніше Фокус писав про те, що вчені досліджували еволюцію вошей, щоб зрозуміти нашу історію.