Загадка могилы Александра Македонского: почему археологи уже не надеются ее найти

На протяжении многих лет археологи ведут поиски могилы легендарного полководца, но еще ни одна попытка не увенчалась успехом.

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Смерть Александра Македонского в 323 году до н. э. породила одну из самых больших загадок в археологии. До сих пор исследователи ведут споры о том, где же на самом деле был похоронен легендарный полководец, выдвигая самые разные версии по поводу расположения его могилы – от Македонии до Египта.

За годы поисков гробница Александра Макендонского приобрела почти мифический статус, что на протяжении многих лет пленяет многих археологов.

Но существуют ли какие-нибудь подвижки в поисках гробницы великого полководца? Каллиопа Лимнеос-Папакоста, директор и основатель Греческого исследовательского института александрийской цивилизации, который в настоящее время ведет раскопки в Александрии в Египте считает, что она близка к цели.

Империя Александра Македонского включала завоеванные им территории от Греции до Индии и Вавилона Фото: Getty Images

По словам исследовательницы, гробница царя Александра может быть спрятана под улицами современной Александрии, на пересечении двух древних магистралей. Интригующая эллинистическая статуя и другие признаки древних кварталов подходящего периода указывают на очень перспективное место.

"Я нахожусь на перекрестке, и я верю, что у меня больше возможностей найти гробницу, чем у кого-либо другого", — говорит Лимнеос-Папакоста.

Почему найти гробницу Александра Македонского так сложно

Одна из причин, по которой гробница до сих пор не найдена, заключается в том, что тело Александра перемещали, и поэтому он был похоронен не один раз.

Кроме того, исторические записи о гробнице скудны и зачастую были написаны через сотни лет после описываемых в них событий. Каждый из этих источников имел политическую повестку дня или предвзятость, говорит Пол Картледж, заслуженный профессор греческой культуры Кембриджского университета.

Сложность усугубляется тем, что нет четких изображений гробницы, которые могли бы послужить ориентиром для археологических поисков, добавляет профессор греческой культуры Кембриджского университета Сондерс.

Наконец, современный город Александрия был в значительной степени построен поверх первоначального.

"Современная Александрия, особенно центр города, была построена полностью над древними памятниками. Например, во время строительства новых домов был обнаружен античный театр. Также были найдены катакомбы", — говорят эксперты.

Чтобы найти гробницу, археологам пришлось бы раскапывать места, где сегодня живут и работают люди, а это непросто сделать без веских доказательств того, что под землей находится нечто важное.

Что известно о смерти и погребении Александра Македонского

Древнеегипетский философ Плутарх писал, что Александр Македонский умер в возрасте 32 лет 10-11 июня 323 года до н. э. в Вавилоне (современный Ирак).

Среди причин смерти полководца называют тиф, малярию, отравленное вино, а другие утверждают, что на него было совершено покушение.

Независимо от того, что убило Александра, его тело было мумифицировано. Птолемей I Сотер, македонский греческий полководец, который был близким другом и телохранителем Александра, сыграл важную роль в перемещении тела.

"Его труп был доставлен по пути через Ближний Восток, через территорию нынешнего Ирака в нынешнюю Сирию. Оттуда в течение двух лет тело должно было преодолеть почти 1600 километров до Египта", — рассказывает Картледж.

Македонский умер в возрасте 32 лет 10-11 июня 323 года до н. э. в Вавилоне Фото: Wikipedia

У Птолемея была своя цель: Александр не оставил явного политического наследника (хотя его жена Роксана была беременна его сыном, и у него мог быть незаконнорожденный наследник), и строительство гробницы для Александра было способом закрепить позицию Птолемея как законного преемника македонского царя, говорит Картледж.

Тело Александра было отправлено в Египет — в Долину царей близ Луксора, где были похоронены многие фараоны Нового царства, а в это время строился недавно основанный город Александрия.

"В 305 году до нашей эры, через 18 лет после его смерти, труп Александра был доставлен в Александрию, где к тому времени уже были построены королевский двор, дворец и музей. Могила Александра стала бы своего рода "венцом" для строящегося города", — считает историк.

Несколько десятилетий спустя греческий географ Страбон сообщил, что Птолемей IV Филопатор, четвертый фараон птолемеевского Египта и правнук Птолемея I, перевез тело Александра в его последнее задокументированное место упокоения: Сома, великий мавзолей Александрии.

Усыпальница царя все еще находилось там 300 лет спустя, когда первый римский император Август (правил с 27 года до н. э. по 14 год н. э.) посетил Александрию. После этого в исторических записях гробница не упоминается в течение сотен лет.

"Из исторических записей гробница исчезает примерно в 500 году н. э.", — подчеркивает эксперт.

Большие пробелы в хронологии

Именно эти пробелы в исторических записях и стали основой для спекуляций и теорий заговора.

Профессор Сондерс считает такие пробелы в истории достаточно странными.

"Только через 300 лет после смерти Александра мы получаем сведения о гробнице. Что же произошло за это время?" — задается вопросом Сондерс.

На протяжении сотен лет гробница Александра Македонского была местом паломничества в древнем средиземноморском мире, и тогда ее местоположение не было секретным.

Так что вполне возможно, что никто не потрудился описать местоположение гробницы, потому что все знали, где она находится. Кроме того, возможно, существовало соперничество между христианами, стекавшимися к гробнице Христа, и язычниками, поклонявшимися гробнице Александра. Поэтому, как только христианство одержало верх, отцы Церкви, возможно, "позаботились о том, чтобы следы гробницы были удалены/повреждены/разрушены, чтобы гробница Христа стала главным центром паломничества в древнем мире", — предполагает Сондерс.

В древнем мире могила Александра Македонского была местом паломничества Фото: Live Science

Лимнеос-Папакоста считает, что местонахождение гробницы могло быть утеряно во время Александрийского крестового похода 1365 года, который разорил город, хотя никакие исторические записи не указывают на то, что гробница или тело были уничтожены, говорит ученая. Однако одна из версий связана с культом поклонения, возникшим вокруг Александра Македонского. Хотя он якобы угас тысячи лет назад, в Александрии могли остаться люди, которые во время крестового похода чувствовали себя обязанными защищать останки Александра от прибывающих крестоносцев, которые презирали поклонение языческим богам.

"Я полагаю, что священство, окружавшее культ Александра, защищало гробницу. Его считали богом, и они пытались защитить его, когда поняли, что христиане готовятся к разрушению города. Я полагаю, что они спрятали его тело и саркофаг", — говорит исследовательница.

Поскольку последнее известное место упокоения Александра Македонского находилось в Александрии, большинство исследователей сходятся во мнении, что его гробница, скорее всего, спрятана где-то в египетском городе. Но где именно в Александрии — это вопрос.

У Лимнеос-Папакосты есть одна теория. Во время раскопок в 2009 году она обнаружила скульптуру царя Александра. По словам Лимнеос-Папакосты, топографические карты и древние источники указывают на то, что место, где была найдена статуя, находится недалеко от места, где когда-то располагалась его гробница, и с тех пор ее команда ведет раскопки в этом районе

Поиски под водой

Другие же считают, что Лимнеос-Папакоста напала на ложный след, который не приведет ее к гробнице Александра.

К примеру, Картледж предполагает, что тело Александра Македонского должно находиться в большом мавзолее, который был частью королевского комплекса. При этом он считает, что королевские покои располагались совсем в другом месте, а не там, где ищет Лимнеос-Папакоста.

"Мавзолей Августа в Риме полностью виден. Почему же мавзолей Александра не виден? Простой ответ заключается в том, что Александрийский Брухеум (квартал в Александрии), где находились царские покои, примыкал к морю", — говорит эксперт.

Со временем уровень моря поднялся на несколько метров, поэтому большая часть исторического города, включая царские кварталы, вероятно, оказались под водой.

В последние годы дайверы исследовали береговую линию города и нашли фрагменты, которые могут принадлежать древним сооружениям.

Но даже если мавзолей будет найден, нет никакой гарантии, что внутри окажется тело.

"Если только тело Александра Македонского не было крепко запечатано в гробу, в противном случае его могли съесть акулы", — добавляет эксперт.

Район Мазарита

Сондерс считает, что гробница все еще находится на суше, скорее всего, под шумными улицами современного Мазарита — района, который когда-то был центром древнего города и в котором располагались его дворцы.

"Если только новые строительные проекты не потребуют сноса зданий и расчистки территории до глубокого уровня, ее вряд ли обнаружат. Для меня просто немыслимо, что усыпальница может находиться где-то еще", — отмечает Сондерс.

Другие же придерживаются мнения, что гробница Александра Македонского может быть обнаружена случайно, а не в рамках масштабных археологических раскопок.