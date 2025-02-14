Загадка могили Олександра Македонського: чому археологи вже не сподіваються її знайти

Протягом багатьох років археологи ведуть пошуки могили легендарного полководця, але ще жодна спроба не увінчалася успіхом.

Related video

Смерть Олександра Македонського 323 року до н. е. породила одну з найбільших загадок в археології. Досі дослідники ведуть суперечки про те, де ж насправді був похований легендарний полководець, висуваючи найрізноманітніші версії з приводу розташування його могили — від Македонії до Єгипту.

За роки пошуків гробниця Александра Макендонського набула майже міфічного статусу, що впродовж багатьох років полонить багатьох археологів.

Але чи існують якісь зрушення в пошуках гробниці великого полководця? Калліопа Лімнеос-Папакоста, директор і засновник Грецького дослідницького інституту олександрійської цивілізації, який наразі веде розкопки в Олександрії в Єгипті, вважає, що вона близька до мети.

Імперія Олександра Македонського включала завойовані ним території від Греції до Індії та Вавилона Фото: Getty Images

За словами дослідниці, гробниця царя Олександра може бути захована під вулицями сучасної Олександрії, на перетині двох стародавніх магістралей. Інтригуюча елліністична статуя та інші ознаки стародавніх кварталів відповідного періоду вказують на дуже перспективне місце.

"Я перебуваю на перехресті, і я вірю, що у мене більше можливостей знайти гробницю, ніж у будь-кого іншого", — каже Лімнеос-Папакоста.

Чому знайти гробницю Олександра Македонського так складно

Одна з причин, через яку гробницю досі не знайдено, полягає в тому, що тіло Олександра переміщували, і тому він був похований не один раз.

Крім того, історичні записи про гробницю мізерні і часто були написані через сотні років після описуваних у них подій. Кожне з цих джерел мало політичний порядок денний або упередженість, каже Пол Картледж, заслужений професор грецької культури Кембриджського університету.

Складність ускладнюється тим, що немає чітких зображень гробниці, які могли б послужити орієнтиром для археологічних пошуків, додає професор грецької культури Кембриджського університету Сондерс.

Нарешті, сучасне місто Олександрія було значною мірою збудоване поверх первісного.

"Сучасна Александрія, особливо центр міста, була побудована повністю над стародавніми пам'ятками. Наприклад, під час будівництва нових будинків було виявлено античний театр. Також були знайдені катакомби", — кажуть експерти.

Щоб знайти гробницю, археологам довелося б розкопувати місця, де сьогодні живуть і працюють люди, а це непросто зробити без вагомих доказів того, що під землею знаходиться щось важливе.

Що відомо про смерть і поховання Олександра Македонського

Давньоєгипетський філософ Плутарх писав, що Олександр Македонський помер у віці 32 років 10-11 червня 323 року до н. е. у Вавилоні (сучасний Ірак).

Серед причин смерті полководця називають тиф, малярію, отруєне вино, а інші стверджують, що на нього було скоєно замах.

Незалежно від того, що вбило Александра, його тіло було муміфіковано. Птолемей I Сотер, македонський грецький полководець, який був близьким другом і охоронцем Олександра, зіграв важливу роль у переміщенні тіла.

"Його труп доставили шляхом через Близький Схід, через територію нинішнього Іраку в нинішню Сирію. Звідти протягом двох років тіло мало подолати майже 1600 кілометрів до Єгипту", — розповідає Картледж.

Македонський помер у віці 32 років 10-11 червня 323 року до н. е. у Вавилоні Фото: Wikipedia

У Птолемея була своя мета: Олександр не залишив явного політичного спадкоємця (хоча його дружина Роксана була вагітна його сином, і в нього міг бути незаконнонароджений спадкоємець), і будівництво гробниці для Олександра було способом закріпити позицію Птолемея як законного спадкоємця македонського царя, каже Картледж.

Тіло Олександра відправили до Єгипту — в Долину царів поблизу Луксора, де було поховано багато фараонів Нового царства, а в цей час будувалося нещодавно засноване місто Олександрія.

"У 305 році до нашої ери, через 18 років після його смерті, труп Олександра доставили в Олександрію, де на той час уже було побудовано королівський двір, палац і музей. Могила Олександра стала б свого роду "вінцем" для міста, що будується", — вважає історик.

Кілька десятиліть по тому грецький географ Страбон повідомив, що Птоломей IV Філопатор, четвертий фараон птоломеївського Єгипту і правнук Птоломея I, перевіз тіло Олександра в його останнє задокументоване місце спочинку: Сома, великий мавзолей Олександрії.

Усипальниця царя все ще перебувала там 300 років потому, коли перший римський імператор Август (правив з 27 року до н. е. до 14 року н. е.) відвідав Олександрію. Після цього в історичних записах гробниця не згадується протягом сотень років.

"З історичних записів гробниця зникає приблизно в 500 році н. е.", — підкреслює експерт.

Великі прогалини в хронології

Саме ці прогалини в історичних записах і стали основою для спекуляцій і теорій змови.

Професор Сондерс вважає такі прогалини в історії досить дивними.

"Лише через 300 років після смерті Александра ми отримуємо відомості про гробницю. Що ж сталося за цей час?" — задається питанням Сондерс.

Упродовж сотень років гробниця Александра Македонського була місцем паломництва в стародавньому середземноморському світі, і тоді її місце розташування не було секретним.

Тож цілком можливо, що ніхто не потрудився описати місце розташування гробниці, тому що всі знали, де вона розташована. Крім того, можливо, існувало суперництво між християнами, які стікалися до гробниці Христа, і язичниками, які поклонялися гробниці Олександра. Тому, щойно християнство взяло гору, отці Церкви, можливо, "подбали про те, щоб сліди гробниці було видалено/пошкоджено/зруйновано, щоб гробниця Христа стала головним центром паломництва в стародавньому світі", — припускає Сондерс.

У стародавньому світі могила Олександра Македонського була місцем паломництва Фото: Live Science

Лімнеос-Папакоста вважає, що місцезнаходження гробниці могло бути загублено під час Олександрійського хрестового походу 1365 року, який зруйнував місто, хоча жодні історичні записи не вказують на те, що гробницю або тіло було знищено, каже вчена. Однак одна з версій пов'язана з культом поклоніння, що виник навколо Олександра Македонського. Хоча він нібито згас тисячі років тому, в Олександрії могли залишитися люди, які під час хрестового походу відчували себе зобов'язаними захищати останки Олександра від прибуваючих хрестоносців, які зневажали поклоніння язичницьким богам.

"Я вважаю, що священство, яке оточувало культ Олександра, захищало гробницю. Його вважали богом, і вони намагалися захистити його, коли зрозуміли, що християни готуються до руйнування міста. Я вважаю, що вони сховали його тіло і саркофаг", — каже дослідниця.

Оскільки останнє відоме місце спочинку Олександра Македонського було в Олександрії, більшість дослідників сходяться на думці, що його гробниця, найімовірніше, захована десь у єгипетському місті. Але де саме в Олександрії — це питання.

У Лімнеос-Папакости є одна теорія. Під час розкопок у 2009 році вона виявила скульптуру царя Олександра. За словами Лімнеос-Папакости, топографічні карти і стародавні джерела вказують на те, що місце, де було знайдено статую, розташоване недалеко від місця, де колись розташовувалася його гробниця, і відтоді її команда веде розкопки в цьому районі...

Пошуки під водою

Інші ж вважають, що Лімнеос-Папакоста напала на хибний слід, який не приведе її до гробниці Александра.

Наприклад, Картледж припускає, що тіло Олександра Македонського має перебувати у великому мавзолеї, який був частиною королівського комплексу. При цьому він вважає, що королівські покої розташовувалися зовсім в іншому місці, а не там, де шукає Лімнеос-Папакоста.

"Мавзолей Августа в Римі повністю видно. Чому ж мавзолей Олександра не видно? Проста відповідь полягає в тому, що Олександрійський Брухеум (квартал в Олександрії), де розташовувалися царські покої, примикав до моря", — каже експерт.

Згодом рівень моря піднявся на кілька метрів, тому більша частина історичного міста, включно з царськими кварталами, ймовірно, опинилися під водою.

Останніми роками дайвери досліджували берегову лінію міста і знайшли фрагменти, які можуть належати стародавнім спорудам.

Але навіть якщо мавзолей буде знайдений, немає жодної гарантії, що всередині виявиться тіло.

"Якщо тільки тіло Олександра Македонського не було міцно запечатано в труні, інакше його могли з'їсти акули", — додає експерт.

Район Мазарита

Сондерс вважає, що гробниця все ще перебуває на суші, найімовірніше, під галасливими вулицями сучасного Мазаріта — району, який колись був центром стародавнього міста і в якому розташовувалися його палаци.

"Якщо тільки нові будівельні проєкти не вимагатимуть знесення будівель і розчищення території до глибокого рівня, її навряд чи виявлять. Для мене просто немислимо, що усипальниця може перебувати десь іще", — зазначає Сондерс.

Інші ж дотримуються думки, що гробниця Олександра Македонського може бути виявлена випадково, а не в рамках масштабних археологічних розкопок.