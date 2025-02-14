500 000 лет назад сотни животных "спрыгнули" со скалы: их останки найдены в карстовой воронке (фото)

Спустя полмиллиона лет охотники за окаменелостями обнаружили останки более 500 окаменелостей в мутных водах реки.

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Около полумиллиона лет назад сотни млекопитающих, похожих на броненосцев, лошадей и ленивцев закончила свою жизнь в карстовой воронке, которое впоследствии станет Флоридой. Эта карстовая воронка, в которой животные нашли свое последнее пристанище, расположена в лесистом регионе Биг-Бенд и заполнялась осадком в течение следующих 500 000 лет, пока не появились два охотника за окаменелостями, пишет Popular Science.

В июне 2022 года Роберт Синибальди и Джозеф Бранин прочесывали русло реки в поисках окаменелостей в мутных водах реки Стейнхатчи. В ходе экспедиции исследователи посмотрели вниз и увидели то, что показалось ему зубами лошади. Они продолжили поиски и в конце концов нашли стержень копыта и череп тапира, а также другие окаменелости — многие в почти первозданном состоянии.

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По словам Синибальди, дело было не столько в количестве окаменелостей, но и в их качестве. Ученые отмечают, что знали о чрезвычайно важном месте, однако не понимали, насколько оно важно. В своем недавно опубликованном исследовании ученые описали 552 окаменелости, найденные в доисторической карстовой воронке во Флориде.

Исследователи поделили своими выводами с Флоридским музеем естественной истории в Гейнсвилле. Палеонтологи музея определили, что окаменелости сохранились в неясный период плейстоценовых ледниковых периодов, называемый средним ирвингтонским веком североамериканских наземных млекопитающих.

Гигантские наземные ленивцы — постоянный объект в палеонтологии Флориды, и местонахождение Стейнхэтчи не является исключением Фото: Florida Museum/Kristen Grace

По словам соавтора исследования, менеджера по палеонтологии позвоночных в Музее Флориды Рейчел Нардуччи, наиболее любопытным является то, что во всей летописи окаменелостей, а не только во Флориде, отсутствует интервал, к которому относится это место — средний ирвингтонский век североамериканских наземных млекопитающих.

Отметим, что для этого открытия в штате Саншайн было только одно место с окаменелостями этого периода. В этот период времени река Стейнхэтчи, вероятно, следовала по другому руслу, когда окаменелости сохранились. По мере того как в течение следующих нескольких тысяч лет, река приближалась карстовой воронке, в конце концов, она, вероятно, размыла бывшую яму и смыла окаменелости. В результате окаменелости оказались открытыми вдоль русла реки.

У науки не так много окаменелостей, датируемых этим периодом, однако у них достаточно образцов из периодов до и после него. Из этой летописи окаменелостей следует, что некоторые виды из раннего плейстоцена вымерли, в то время как другие впервые появляются в позднем плейстоцене. Также есть некоторые виды, которые претерпели физические изменения во время этого эволюционного разрыва, включая ныне вымерший род Holmesina — животные, напоминающие современных броненосцев.

Окаменелости Холмесины, расположенные в виде частичной реконструкции стопы животного Фото: Kristen Grace/Florida Museum

По словам Нардуччи, Holmesina впервые появились около двух миллионов лет назад и в тот период особи весили около 68 кг, однако большинство современных броненосцев весят лишь от 1,3 до 9 кг. Однако ученые также обнаружили, что со временем существа становились крупнее, пока новый вид, Holmesina septentrionalis, не достиг веса около 215 кг. По сути, это одно и то же животное, но со временем оно стало намного больше, а его кости изменились настолько, что ученые описали его как другой вид.

Эти новые окаменелости предлагают редкий взгляд на то, как происходил этот процесс. Кости лодыжки и стопы соответствуют размеру более крупного вида H. septentrionalis, но также имеют черты более старого и мелкого вида H. Floridanus. По словам Нардуччи, их с коллегами работа указывает на то, что анатомия вида как бы отставала от увеличения размера.

Ранее Фокус писал о том, что впервые в истории ученые собрали вместе окаменелости "китайского дракона".