Два мегаполиса погружаются под толщу воды: уровень мирового океана поднимется еще сильнее

Новое исследование указывает на то, что некоторые части береговой линии планеты будут погружаться вдвое быстрее, чем считалось ранее.

Related video

Ученые годами предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: Земля теряет ледяные щиты, а волны жары и засухи становятся все более сильными. Ученые также прогнозируют, что в скором времени уровень мирового океана значительно поднимется, в результате чего пострадают прибрежные сообщества, пишет Live Science.

Исследование, проведенное NASA и NOAA, показало, что Калифорния погружается в некоторых районах, а это значит, что прогнозируемое повышение уровня моря для частей Лос-Анджелеса и Сан-Франциско удвоилось. Теперь ученые считают, что уровень моря в этих районах может подняться более чем в два раза больше, чем прогнозировалось ранее.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования пришли к такому выводу после изучения уровня земли вдоль побережья Калифорнии с помощью спутникового радара. Статистика показывает, что в "горячих точках", как Сан-Рафаэль и Фостер-Сити в районе залива Сан-Франциско, земля опускается более чем на 10 миллиметров в год. Это понижение означает, что уровень моря в регионе может подняться более чем на 45 сантиметров в течение следующих 25 лет. Отметим, что это более чем вдвое превысит предыдущую региональную оценку в 19 сантиметров.

Результаты указывают на то, что в районе Лос-Анджелеса аналогичные процессы добавят 15 сантиметров к прогнозируемому повышению уровня моря на 17 сантиметров уже к середине столетия. По словам ведущего автора исследования, ученого по дистанционному зондированию в Лаборатории реактивного движения NASA Марин Говорчин, во многих частях мира суша опускается быстрее, чем поднимается само море — это усложняет ситуацию.

Подъем и опускание суши, также известные как "вертикальные движения суши", вызваны естественными процессами, такими как движение тектонических плит, а также человеческими факторами, такими как откачка грунтовых вод.

Во всем мире вместе с изменением климата повышается и уровень моря. Дополнительное тепло от потепления планеты растапливает ледники и ледяные щиты, а также расширяет воду в океанах. Все это в конечном итоге отодвигает береговые линии дальше вглубь суши, а ученые опасаются, что поднимающийся уровень моря несет угрозу для прибрежных сообществ по всему миру.

В новом исследовании ученые хотели понять, как вертикальное движение суши влияет на этот процесс. Ученые использовали данные радаров, собранные путниками Sentinel-1 Европейского космического агентства, а также данные о движении суши, полученные с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы.

Результаты указывают на то, что наиболее экстремальным опускание было в центральной Калифорнии, где агрессивная откачка грунтовых вод опускает части Центральной долины на 20 сантиметров ежегодно. Однако данные также указывают на то, что опускание в действительности происходило вовсе не везде.

Опасность заключается в том, что вертикальное движение суши трудно предсказать, но результаты указывают, что это важный фактор и его следует учитывать в прогнозах того, какая часть суши уйдет под воду в ближайшее время.

Ранее Фокус писал о том, когда уровень мирового океана был самым высоким в истории Земли.