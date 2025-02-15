Два мегаполіси занурюються під товщу води: рівень світового океану підніметься ще сильніше
Нове дослідження вказує на те, що деякі частини берегової лінії планети занурюватимуться вдвічі швидше, ніж вважалося раніше.
Учені роками попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: Земля втрачає крижані щити, а хвилі спеки та посухи стають дедалі сильнішими. Вчені також прогнозують, що незабаром рівень світового океану значно підніметься, внаслідок чого постраждають прибережні спільноти, пише Live Science.
Дослідження, проведене NASA і NOAA, показало, що Каліфорнія занурюється в деяких районах, а це означає, що прогнозоване підвищення рівня моря для частин Лос-Анджелеса і Сан-Франциско подвоїлося. Тепер учені вважають, що рівень моря в цих районах може піднятися більш ніж удвічі більше, ніж прогнозувалося раніше.
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Автори дослідження дійшли такого висновку після вивчення рівня землі вздовж узбережжя Каліфорнії за допомогою супутникового радара. Статистика показує, що в "гарячих точках", як-от Сан-Рафаель і Фостер-Сіті в районі затоки Сан-Франциско, земля опускається на понад 10 міліметрів на рік. Це зниження означає, що рівень моря в регіоні може піднятися більш ніж на 45 сантиметрів протягом наступних 25 років. Зазначимо, що це більш ніж удвічі перевищить попередню регіональну оцінку в 19 сантиметрів.
Результати вказують на те, що в районі Лос-Анджелеса аналогічні процеси додадуть 15 сантиметрів до прогнозованого підвищення рівня моря на 17 сантиметрів уже до середини століття. За словами провідної авторки дослідження, науковиці з дистанційного зондування в Лабораторії реактивного руху NASA Марін Говорчин, у багатьох частинах світу суходіл опускається швидше, ніж підіймається саме море — це ускладнює ситуацію.
Підйом і опускання суходолу, також відомі як "вертикальні рухи суходолу", викликані природними процесами, такими як рух тектонічних плит, а також людськими факторами, такими як відкачування ґрунтових вод.
У всьому світі разом зі зміною клімату підвищується і рівень моря. Додаткове тепло від потепління планети розтоплює льодовики й крижані щити, а також розширює воду в океанах. Усе це в кінцевому підсумку відсуває берегові лінії далі вглиб суші, а вчені побоюються, що рівень моря, який підвищується, несе загрозу для прибережних спільнот по всьому світу.
У новому дослідженні вчені хотіли зрозуміти, як вертикальний рух суші впливає на цей процес. Вчені використовували дані радарів, зібрані мандрівниками Sentinel-1 Європейського космічного агентства, а також дані про рух суші, отримані за допомогою Глобальної навігаційної супутникової системи.
Результати вказують на те, що найбільш екстремальним опускання було в центральній Каліфорнії, де агресивне відкачування ґрунтових вод опускає частини Центральної долини на 20 сантиметрів щорічно. Однак дані також вказують на те, що опускання насправді відбувалося зовсім не скрізь.
Небезпека полягає в тому, що вертикальний рух суходолу важко передбачити, але результати вказують, що це важливий фактор і його слід враховувати в прогнозах того, яка частина суходолу піде під воду найближчим часом.
Раніше Фокус писав про те, коли рівень світового океану був найвищим в історії Землі.