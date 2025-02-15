Два мегаполіси занурюються під товщу води: рівень світового океану підніметься ще сильніше

Нове дослідження вказує на те, що деякі частини берегової лінії планети занурюватимуться вдвічі швидше, ніж вважалося раніше.

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Учені роками попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: Земля втрачає крижані щити, а хвилі спеки та посухи стають дедалі сильнішими. Вчені також прогнозують, що незабаром рівень світового океану значно підніметься, внаслідок чого постраждають прибережні спільноти, пише Live Science.

Дослідження, проведене NASA і NOAA, показало, що Каліфорнія занурюється в деяких районах, а це означає, що прогнозоване підвищення рівня моря для частин Лос-Анджелеса і Сан-Франциско подвоїлося. Тепер учені вважають, що рівень моря в цих районах може піднятися більш ніж удвічі більше, ніж прогнозувалося раніше.

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Автори дослідження дійшли такого висновку після вивчення рівня землі вздовж узбережжя Каліфорнії за допомогою супутникового радара. Статистика показує, що в "гарячих точках", як-от Сан-Рафаель і Фостер-Сіті в районі затоки Сан-Франциско, земля опускається на понад 10 міліметрів на рік. Це зниження означає, що рівень моря в регіоні може піднятися більш ніж на 45 сантиметрів протягом наступних 25 років. Зазначимо, що це більш ніж удвічі перевищить попередню регіональну оцінку в 19 сантиметрів.

Результати вказують на те, що в районі Лос-Анджелеса аналогічні процеси додадуть 15 сантиметрів до прогнозованого підвищення рівня моря на 17 сантиметрів уже до середини століття. За словами провідної авторки дослідження, науковиці з дистанційного зондування в Лабораторії реактивного руху NASA Марін Говорчин, у багатьох частинах світу суходіл опускається швидше, ніж підіймається саме море — це ускладнює ситуацію.

Підйом і опускання суходолу, також відомі як "вертикальні рухи суходолу", викликані природними процесами, такими як рух тектонічних плит, а також людськими факторами, такими як відкачування ґрунтових вод.

У всьому світі разом зі зміною клімату підвищується і рівень моря. Додаткове тепло від потепління планети розтоплює льодовики й крижані щити, а також розширює воду в океанах. Усе це в кінцевому підсумку відсуває берегові лінії далі вглиб суші, а вчені побоюються, що рівень моря, який підвищується, несе загрозу для прибережних спільнот по всьому світу.

У новому дослідженні вчені хотіли зрозуміти, як вертикальний рух суші впливає на цей процес. Вчені використовували дані радарів, зібрані мандрівниками Sentinel-1 Європейського космічного агентства, а також дані про рух суші, отримані за допомогою Глобальної навігаційної супутникової системи.

Результати вказують на те, що найбільш екстремальним опускання було в центральній Каліфорнії, де агресивне відкачування ґрунтових вод опускає частини Центральної долини на 20 сантиметрів щорічно. Однак дані також вказують на те, що опускання насправді відбувалося зовсім не скрізь.

Небезпека полягає в тому, що вертикальний рух суходолу важко передбачити, але результати вказують, що це важливий фактор і його слід враховувати в прогнозах того, яка частина суходолу піде під воду найближчим часом.

Раніше Фокус писав про те, коли рівень світового океану був найвищим в історії Землі.